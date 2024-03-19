只有1天！吉比鮮釀餐廳點主菜、送啤酒、無限續杯半價

吉比鮮釀餐廳將於3月26日至5月20日推出春季繽紛新菜，並於活動首日舉辦「Tapping Day」，歡慶季節新菜色與啤酒新上市，會員當日只要點用季節主菜，就送價值 230 元季節啤酒「春季博克拉格」一杯，續杯再享半價優惠。除期間限定啤酒，還有季節料理同時推出，其中包括許多消費者敲碗回歸的「馬鈴薯脆片」料理，特別適合搭配啤酒享用。

在3月26日新菜上市首日，全台6家分店大肆舉辦整日「Tapping Day」，歡慶「春季博克拉格」啤酒 On Tapped。此款啤酒通常於晚冬釀造，一到春天時就可以享用，深棕色且未經過濾的啤酒，口感濃 郁且滑順，富含濃厚的麥芽風味，是絕對不能錯過的高人氣季節啤酒。為了讓大家能夠盡興並感受 季節菜色與啤酒魅力，當日只要是會員，點用季節主菜即送「春季博克拉格」375毫升啤酒一杯，續杯再享半價優惠，續杯數量不限制，喝越多賺越多。優惠活動只有一日限定，免費下載餐廳 APP 並註冊，就可成為會員享有優惠。

如果錯過首日限定優惠，3月27日至5月20日期間，會員也可憑電子優惠券享有點季節主菜，鮮釀啤酒第二半價優惠；消費單筆滿額2000元或3000元，還可獲得指定餐飲兌換券，其中包含招牌特製「梅爾森雞翅」、「泰式雞肉鮮蔬捲」和小份「哈瓦第脆片」等多道特製料理免費兌換。

消費者一直敲碗的「馬鈴薯脆片」，也在春季菜單回 歸。脆片使用新鮮馬鈴薯，每日切片，泡水洗去澱粉後炸得金黃酥脆，回烤後吃起來香脆不油膩， 再搭配獨特醬料與配料，創造出「哈瓦第培根起司脆片」和「西班牙火腿起司脆片」兩種人氣料理。

「哈瓦第培根起司脆片」上方淋上由濃厚奶油、哈瓦第起司和白胡椒粉熬煮而成的「哈瓦帝奶 油醬」，富有濃郁起司香，搭配培根和碎藍起司碎。「西班牙火腿起司脆片」則是淋上「葛根若拉起司醬」，搭配以白酒浸泡的酒漬無花果、西班牙火腿、奶油香菇與青蔥，奶香與酒漬果乾香融合，豐厚起司味增添酸甜味覺平衡。兩道菜皆每日限量供應，很適合搭配啤酒享用。

此次還推出許多清爽適合春季享用的餐點，「卡布里香煎海鱸」使用無籽芥末醬和麵包粉搭配多種香料調製酥脆外衣，香煎後烘烤出迷人香氣，搭配 7 種爐烤鮮蔬舖底和芝麻葉點綴，佐以蝦夷蔥醬，高雅的香氣使整道菜鮮爽有層次。「泰式雞肉鮮蔬捲」使用奶油萵苣包裹紅咖哩雞蛋麵、蔬菜和泰式沙嗲碳烤雞柳，提供「泰式沙拉醬」和「泰式沙嗲醬」兩種特調醬料沾裹食用，沙嗲醬使用知名「新竹福源花生醬」和其他食材調製，濃郁花生香氣，搭配鮮嫩多汁雞柳條和清爽蔬菜，滿滿異國風味。

「莓果66沙拉」是以羅蔓和甘藍生菜為基底，加上有米中 魚子醬稱號的野米、金色葡萄乾、新鮮草莓與台農 66 號紅心地瓜等食材混合，佐上蜂蜜油醋醬，享受新鮮食材的美味堆疊，清爽好吃無負擔。豬肋排料理一直是餐廳人氣美食，此次限定菜單推出「蜜汁嫩烤豬肋排」，以四川椒麻醃製，再以「多特蒙黃金拉格」啤酒與香料蒸烤，使肉質軟嫩富有彈性，最後再用火碳烤將肉汁鎖住，增填香氣，刷上以鳳梨、紅糖和波本威士忌等食材熬煮的焦甜波本醬，鹹甜不膩醬汁與肉汁在口中融合， 搭配野米甘藍和蒜味薯條，是一道適合多人分享美味料理。

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