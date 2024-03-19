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只有1天！吉比鮮釀餐廳點主菜、送啤酒、無限續杯半價

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
卡布里香煎海鱸，售價780元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
卡布里香煎海鱸，售價780元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吉比鮮釀餐廳將於3月26日至5月20日推出春季繽紛新菜，並於活動首日舉辦「Tapping Day」，歡慶季節新菜色與啤酒新上市，會員當日只要點用季節主菜，就送價值 230 元季節啤酒「春季博克拉格」一杯，續杯再享半價優惠。除期間限定啤酒，還有季節料理同時推出，其中包括許多消費者敲碗回歸的「馬鈴薯脆片」料理，特別適合搭配啤酒享用。

在3月26日新菜上市首日，全台6家分店大肆舉辦整日「Tapping Day」，歡慶「春季博克拉格」啤酒 On Tapped。此款啤酒通常於晚冬釀造，一到春天時就可以享用，深棕色且未經過濾的啤酒，口感濃 郁且滑順，富含濃厚的麥芽風味，是絕對不能錯過的高人氣季節啤酒。為了讓大家能夠盡興並感受 季節菜色與啤酒魅力，當日只要是會員，點用季節主菜即送「春季博克拉格」375毫升啤酒一杯，續杯再享半價優惠，續杯數量不限制，喝越多賺越多。優惠活動只有一日限定，免費下載餐廳 APP 並註冊，就可成為會員享有優惠。

如果錯過首日限定優惠，3月27日至5月20日期間，會員也可憑電子優惠券享有點季節主菜，鮮釀啤酒第二半價優惠；消費單筆滿額2000元或3000元，還可獲得指定餐飲兌換券，其中包含招牌特製「梅爾森雞翅」、「泰式雞肉鮮蔬捲」和小份「哈瓦第脆片」等多道特製料理免費兌換。

消費者一直敲碗的「馬鈴薯脆片」，也在春季菜單回 歸。脆片使用新鮮馬鈴薯，每日切片，泡水洗去澱粉後炸得金黃酥脆，回烤後吃起來香脆不油膩， 再搭配獨特醬料與配料，創造出「哈瓦第培根起司脆片」和「西班牙火腿起司脆片」兩種人氣料理。

「哈瓦第培根起司脆片」上方淋上由濃厚奶油、哈瓦第起司和白胡椒粉熬煮而成的「哈瓦帝奶 油醬」，富有濃郁起司香，搭配培根和碎藍起司碎。「西班牙火腿起司脆片」則是淋上「葛根若拉起司醬」，搭配以白酒浸泡的酒漬無花果、西班牙火腿、奶油香菇與青蔥，奶香與酒漬果乾香融合，豐厚起司味增添酸甜味覺平衡。兩道菜皆每日限量供應，很適合搭配啤酒享用。

此次還推出許多清爽適合春季享用的餐點，「卡布里香煎海鱸」使用無籽芥末醬和麵包粉搭配多種香料調製酥脆外衣，香煎後烘烤出迷人香氣，搭配 7 種爐烤鮮蔬舖底和芝麻葉點綴，佐以蝦夷蔥醬，高雅的香氣使整道菜鮮爽有層次。「泰式雞肉鮮蔬捲」使用奶油萵苣包裹紅咖哩雞蛋麵、蔬菜和泰式沙嗲碳烤雞柳，提供「泰式沙拉醬」和「泰式沙嗲醬」兩種特調醬料沾裹食用，沙嗲醬使用知名「新竹福源花生醬」和其他食材調製，濃郁花生香氣，搭配鮮嫩多汁雞柳條和清爽蔬菜，滿滿異國風味。

「莓果66沙拉」是以羅蔓和甘藍生菜為基底，加上有米中 魚子醬稱號的野米、金色葡萄乾、新鮮草莓與台農 66 號紅心地瓜等食材混合，佐上蜂蜜油醋醬，享受新鮮食材的美味堆疊，清爽好吃無負擔。豬肋排料理一直是餐廳人氣美食，此次限定菜單推出「蜜汁嫩烤豬肋排」，以四川椒麻醃製，再以「多特蒙黃金拉格」啤酒與香料蒸烤，使肉質軟嫩富有彈性，最後再用火碳烤將肉汁鎖住，增填香氣，刷上以鳳梨、紅糖和波本威士忌等食材熬煮的焦甜波本醬，鹹甜不膩醬汁與肉汁在口中融合， 搭配野米甘藍和蒜味薯條，是一道適合多人分享美味料理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莓果66沙拉，售價520元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
莓果66沙拉，售價520元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
春季博克拉格啤酒，單杯容量375毫升，售價230元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
春季博克拉格啤酒，單杯容量375毫升，售價230元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉比鮮釀餐廳春季新菜登場，祭出會員「點主菜、送啤酒、無限續杯半價」一日優惠。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉比鮮釀餐廳春季新菜登場，祭出會員「點主菜、送啤酒、無限續杯半價」一日優惠。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰式雞肉鮮蔬捲（照片僅供參考），售價320元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
泰式雞肉鮮蔬捲（照片僅供參考），售價320元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蜜汁嫩考豬肋排，售價780元（半份）。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蜜汁嫩考豬肋排，售價780元（半份）。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
西班牙火腿起司脆片，售價420元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
西班牙火腿起司脆片，售價420元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
哈瓦第培根起司脆片，售價320元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
哈瓦第培根起司脆片，售價320元。圖／吉比鮮釀餐廳提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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