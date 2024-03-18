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台灣虎航推出促銷價！4月2日起開航福島 促銷單程未稅2399元起
布局日本東北航網，台灣虎航宣布，4月2日起，開航桃園-福島航線，每周營運2班次，即起推出促銷價，單程未稅新台幣2399元起，搭乘日期為今年4月2日起至10月26日。
台灣虎航表示，繼開航仙台、花卷、秋田航線後，4月2日起開航桃園-福島航線，日本航點也增至19個。
台灣虎航表示，桃園-福島航線開航初期，每周營運二班，去程航班編號IT752，每周二、五上午7時40分自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT753，每周二、五下午12時30分自福島機場起飛。
台灣虎航說明，位於南東北地區的福島，擁有大內宿和會津若松等歷史文化景點，也有豬苗代湖、五色沼、蘆之牧溫泉等自然風光；藉直航之便，再搭配台灣虎航既有仙台、花卷、秋田等航點，旅客可藉由不同點進出，走訪日本東北地區。
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