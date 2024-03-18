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穿搭秒提升好感度 復古元素、潮流工裝和質感單品缺一不可

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Gap城市機能系列，跳脫工裝既有印象，加入低飽和色系展現率性，部分品項更採用水洗工藝，勾勒出衣物表面的獨特紋理。圖／Gap提供
Gap城市機能系列，跳脫工裝既有印象，加入低飽和色系展現率性，部分品項更採用水洗工藝，勾勒出衣物表面的獨特紋理。圖／Gap提供

換季穿搭如何秒提升好感度？休閒服飾品牌Gap以保留經典美式時尚DNA並融入學院風與運動風元素的復古設計、兼具戶外機能與都會時尚的潮流工裝以及強調材質舒適度與簡約剪裁的質感簡約系列單品，提供消費者不同風格且多元化的穿搭選擇，營造出個人丰采。

Gap延續上一季的概念，春季仍分成三大主軸，像是提供輕薄透氣的防曬連帽外套，撞色麻花針織背心、V領大學衫、短版條紋襯衫等品項，且融入學院風與運動風元素的復古休閒系列，營造出青春感。而城市機能系列，跳脫工裝既有印象，加入低飽和色系展現率性，部分品項更採用水洗工藝，勾勒出衣物表面的獨特紋理。叫好又叫座、重新詮釋基本款的質感簡約系列，透過俐落剪裁設計或是衣物材質等細節，呈現更細緻層次。這系列多款服飾採用「絨感針織」材質製成，觸感類羊絨蓬鬆柔軟，毫不費力穿出時髦感，並從容應對各種場合，能讓人有效提升好感度。

UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS聯名系列，於這季則透過精緻細節與豐富色彩，來演繹「毫不費力的法式時尚風格」。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS聯名系列，於這季則透過精緻細節與豐富色彩，來演繹「毫不費力的法式時尚風格」。圖／UNIQLO提供

而即將上市的UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS聯名系列，於這季則透過精緻細節與豐富色彩，來演繹「毫不費力的法式時尚風格」。像是系列中前短後長版型的亞麻混紡上衣，簡約輪廓搭配隱藏式前襟設計充分展現洗鍊風格，除基礎黑白色外，更推出明亮的赤陶色。而亞麻混紡襯衫式洋裝，以高雅垂墜感為特色，襯衫領設計搭配法式袖口，修飾身形之餘也展現優雅好品味。此外，前開襟鈕釦設計使其能作為外套穿著，腰間細繩的運用不僅凸顯腰線，更能自由變換搭配形式，展現穿搭層次感。

Gap重新詮釋基本款的質感簡約系列，透過俐落剪裁設計或是衣物材質等細節，呈現更細緻層次。圖／Gap提供
Gap重新詮釋基本款的質感簡約系列，透過俐落剪裁設計或是衣物材質等細節，呈現更細緻層次。圖／Gap提供

Gap融入學院風與運動風元素的復古休閒系列，營造出青春感。圖／Gap提供
Gap融入學院風與運動風元素的復古休閒系列，營造出青春感。圖／Gap提供

UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS聯名系列亞麻混紡襯衫式洋裝，1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS聯名系列亞麻混紡襯衫式洋裝，1,290元。圖／UNIQLO提供

Gap女裝Logo鬆緊修身喇叭褲，1,499元。圖／Gap提供
Gap女裝Logo鬆緊修身喇叭褲，1,499元。圖／Gap提供

Gap男裝Logo印花立領棒球外套，2,699元。圖／Gap提供
Gap男裝Logo印花立領棒球外套，2,699元。圖／Gap提供

UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS聯名系列女裝亞麻混紡上衣，990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS聯名系列女裝亞麻混紡上衣，990元。圖／UNIQLO提供

Gap女裝三合一圓領針織外套，2,699元。圖／Gap提供
Gap女裝三合一圓領針織外套，2,699元。圖／Gap提供

Gap女裝可拆式袖管翻領外套，2,699元。圖／Gap提供
Gap女裝可拆式袖管翻領外套，2,699元。圖／Gap提供

Gap UNIQLO 運動

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