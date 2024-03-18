就是愛黃金 全台首座「黃金販賣機」首月營業額破50萬元 比預期高3倍

台灣首座「黃金販賣機」在高雄夢時代百貨設置已1個多月，業者原以為國人觀念較難接受，沒想到銷量意外地好，首月營業額超過50萬元，遠比原來設訂目標15萬元高出3倍多。目前最受歡迎的產品是小金豆，因輕便、好入手買氣旺。

TRUNEY貴金屬公司行銷經理莊恩瑜表示，黃金販賣機在國外已行之多年，像日本、德國都有。企業創辦人很早就想做，但考慮到國情、設計技術、安全性、金價波動等問題，一直遲遲未推出。

後來與設計公司討論後，加強防盜等功能，終於在2月6日於高雄夢時代推出首台黃金販賣機。原本想說國人習慣在銀樓買黃金，接受度可能不高，首月營業額目標訂15萬元，沒想到買氣極旺，首月就超過50萬元。

莊恩瑜說，目前販賣機有超過10種產品，因考慮到顧客逛商場的便利性，黃金產品在1公克到1/100盎司間，另外還有銀條、銀幣等。目前最受歡迎的產品是龍年小金豆，1公克價格在3000元上下，因小巧輕便、設計喜氣、包裝精美，吸引顧客入手。

黃金販賣機擺放餐廳旁，不少等待用餐、路過民眾都好奇前往觀察。顧先生表示，「很新奇！」因單價不高，會想要試試用販賣機買黃會的感覺。黃小姐說，因平常會看金價，販買機價格比銀樓高，還是會在銀樓買。