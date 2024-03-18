身分證有「520」任兩碼 夏慕尼平日內用2客套餐送龍蝦

延續白色情人節浪漫氛圍，王品集團「夏慕尼」邀請鳳小岳擔任愛情大使，為情人獻愛。即日起至4月30日期間，平日到「夏慕尼」內用2客套餐，出示身分證，符合「LOVE 520」其中任2碼，即享價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。「王品牛排」則邀請情人、閨密好友於4月15日前，不限平假日，穿著白色服裝，到店內用消費2客套餐，款待價值688元的「柚香鮭魚佐魚子醬」1份，每桌用餐再贈「伊頓婚紗」的白紗升等券1張，數量有限，贈完為止。

2005年成立的鐵板燒龍頭「夏慕尼」近來積極「煥新」，承襲法式浪漫底蘊，同時將時尚輕奢風格納入設計核心，從入口至鐵板桌精心打磨每個細節，視覺以金色光感展現都會之美，展現法式新美學。這次特別邀請質感型男鳳小岳，以深情愛妻形象詮釋品牌愛情大使，共同為戀人們獻上愛的時光，將白色情人節的浪漫延續。此外，台北忠孝東店、台南永華店、台南公園南店已完成全新裝修亮相，高雄五福店目前正進行煥新工程，5月上旬將以新裝亮相，讓用餐體驗不光是味蕾上的滿足，五感體驗一次到位。

「王品牛排」陪伴國人度過許多人生重大時刻，邀請情人、閨密共度充滿儀式感的精心時刻。這次特別攜手「伊頓婚紗」，每桌用餐顧客可獲得「伊頓婚紗」的婚紗升等券1張，4月15日前，持券下訂全檔套組方案，可享價值3,600元的「1件禮服升級白紗」優惠，贈完為止。