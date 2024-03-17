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「國際早餐日」超商優惠懶人包 買超值組合餐抽iPhone

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
響應3月18日國際早餐日，萊爾富即日起至4月2日推出指定貼標商品搭指定飲品任1件，享早餐合購價最低49元起。圖／萊爾富提供
響應3月18日國際早餐日，萊爾富即日起至4月2日推出指定貼標商品搭指定飲品任1件，享早餐合購價最低49元起。圖／萊爾富提供

迎接3月18日「國際早餐日」，4大超商皆推出超值優惠，邀民眾早起吃早餐，週一不憂鬱，活力迎接新的一週。

7-ELEVEN

提供上百種人氣早餐超值組合最低45元起優惠；即日起至3月19日舉辦「菠蘿派對」主題活動，凡購買菠蘿系列及其他指定品項第2件省10元；於1,700家販售「原賞熱壓土司」的店鋪，3月18日至3月24日限時7天，購買原賞指定三明治與堡類商品加贈OPENPOINT 5%點數。CITY CAFE於3月20日至4月2日推出「咖啡選擇多一點」活動，期間購買CITY CAFE濃萃系列或厚乳拿鐵享第2杯半價優惠。即日起至4月2日購買指定家庭號豆米漿、果汁、茶類、調味乳、優酪乳、進口乳等飲品，單件特價再加贈OPENPOINT 7點；統一陽光糙米漿1858ml單件特價再加贈OPENPOINT 10點。

線上「OPENPOINT行動隨時取」亦推出國際早餐日生活組合優惠活動，即日起至3月20日，大杯拿鐵3杯+指定三明治系列商品3個，優惠價240元；大杯美式3杯+指定三明治系列商品3個，優惠價215元；四季春純奶青/經典純奶茶、中杯精品美式/精品拿鐵、燕麥指定系列冰飲，任選買4送2，限量推出。

全家便利商店

推出4重優惠，3月18日上午10:00起，於會員APP「優惠趣」專區即可領取3大熱門商品「日式胡麻雞絲飯糰」、「抹茶紅豆熔岩蛋糕」、「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳（200ml）」買1送1優惠券。即日起至3月19日推出烘焙麵包全品項第2件6折。「餐餐超值配」最低49元銅板價即有近80項早餐選擇，即日起至3月19日，購買餐餐超值配任一組合餐，即有機會抽中iPhone 15 Pro、MacBook Air 15吋或Apple Watch Series 9等多項好禮。4月2日前凡購買「夯番薯」、「夯馬鈴薯」任一商品，加購牧場直送4.0鮮乳優格、義美高纖堅果杏仁全豆奶、義美全脂鮮乳、光泉無加糖優酪乳4款指定飲品，享5元折扣。

萊爾富

即日起至4月2日期間祭出指定貼標商品，包含指定的三角飯糰、三明治、漢堡、麵包搭指定飲品任1件，享早餐合購價最低49元起；同一期間，購買單件售價28元的職人烘焙系列的紅豆麵包或克林姆麵包，即享任選第二件10元，等於打6.8折優惠。4月2日前，到萊爾富購買指定貼標鮮食，搭指定商品還可省10元。

OKmart

即日起至4月3日期間，OKmart推出三峽金牛角搭莊園級美式早餐組合49元優惠，另推「餐餐自由配」優惠活動，購買指定商品搭配指定飲料，享49元與59元組合優惠價，最高現省21元。

OKmart推出三峽金牛角搭莊園級美式早餐組合49元優惠。圖／OKmart提供
OKmart推出三峽金牛角搭莊園級美式早餐組合49元優惠。圖／OKmart提供
迎接3月18日國際早餐日，全家便利商店餐促組合「餐餐超值配」最低49元銅板價起。圖／全家便利商店提供
迎接3月18日國際早餐日，全家便利商店餐促組合「餐餐超值配」最低49元銅板價起。圖／全家便利商店提供
迎接3月18日國際早餐日，全家便利商店餐促組合「餐餐超值配」最低49元銅板價即有近80項早餐選擇。圖／全家便利商店提供
迎接3月18日國際早餐日，全家便利商店餐促組合「餐餐超值配」最低49元銅板價即有近80項早餐選擇。圖／全家便利商店提供
國際早餐日7-ELEVEN百種人氣早餐超值組合最低45元起。圖／7-ELEVEN提供
國際早餐日7-ELEVEN百種人氣早餐超值組合最低45元起。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取推出指定大杯咖啡加三明治組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
OPENPOINT行動隨時取推出指定大杯咖啡加三明治組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
響應國際早餐日，CITY CAFE同步於線上線下推出限定優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
響應國際早餐日，CITY CAFE同步於線上線下推出限定優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
3月18日至3月24日限時7天門市購買原賞指定三明治與堡類商品加贈OPENPOINT 5%點數。圖／7-ELEVEN提供
3月18日至3月24日限時7天門市購買原賞指定三明治與堡類商品加贈OPENPOINT 5%點數。圖／7-ELEVEN提供

早餐 飯糰 麵包

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