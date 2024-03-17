滑鞋與英倫風樂福鞋經典升級！換穿DIOR籐格紋超有型

Cannage籐格紋是Dior的品牌標誌，如今，這個雋永的幾何圖騰，成為男裝創意總監Kim Jones所發想的2024夏季男裝系列重要元素，也向Dior多元風格的理念致敬。籐格紋不僅出現在米色、粉色或灰色等迷人色調上的毛衣與哈靈頓外套（Harrington Jackets）上，也妝點了各種材質的包款和鞋履，例如全新設計出的Saddle Twin毛呢馬鞍包與包身經精密鐳射切割而成的Dior Charm包款。

全新的DIOR Charm男士包，特色在於將品牌最具有代表性的的籐格紋悉心以雷射雕刻的鏤空造型圖案呈現於皮革上，包款內裏的功能性收納隔層搭配可調節式肩帶完美契合不同身形比例的造型搭配，強調純淨的線條與方便收納的功能完美結合精湛工藝與設計美學，銀色的的品牌字母「D、I、O、R」吊飾般的設計成了這只包款的開闔扣，也是包包名字的來由，提供黑色、灰色與駝色等多種選擇。

這個精緻建築線條的籐格紋也出現在全新Buffalo樂福鞋與B9S休閒鞋系列上，結合大理石、銀質與珍珠等豐富材質，以被放大或採絎縫工藝為本季配件單品注入全新活力。秉持高級訂製服精神而誕生的Dior Buffalo厚底皮革樂福鞋，受到設計師Rey Petri掀起的Buffalo風潮啟發，流露倫敦個性與休閒精神，本季的花呢鞋身鑲飾標誌性的Cannage籐格紋圖騰，或是以刺繡工藝於鞋身裝飾上蛋面切割寶石，抑或是以絎縫皮革型態呈現，融合了精緻與洗練的紳士風格。