Boucheron Quatre 20周年！巴黎派對新品全釋出

一個人生日絕對值得慶祝，更何況是一個經典的設計20年、同樣值得慶賀！法國高級珠寶品牌Boucheron旗下的Quatre系列是於1994年問世、今年正邁向20周年紀念；日前品牌不僅在巴黎芳登廣場舉辦了盛大派對，包含品牌大使韓韶禧、波蘭超模Anja Rubik、Alexa Chung都出席同樂，更發表了多個全新Quatre單品，為這系列經典設計，再添閃耀風采。

派對上韓韶禧是以短裙、皮上衣搭配黑色長風衣與一條寬版的Quatre項鍊，並和Boucheron總裁Hélène Poulit-Duquesne一同合影；Anja Rubik則在深藍色洋裝上搭配了兩條輕巧的Quatre項鍊，同時右手無名指上也有一枚白色的Quatre戒指，低調、優雅；Alexa Chung則以連身式鏤空拼接小洋裝搭配黑絲長腿，手上多層次的Quatre戒指、手環，正反映出該系列的美學宣言：多層次、創意、自由混搭。