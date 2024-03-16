快訊

中職／味全龍6：1勝兄弟！黃韋盛敲安避免留大巨蛋黑歷史

HBL／連2年4強賽碰頭！粉碎「綠色神盾」 南山連續4年挺進冠軍賽

中油林園廠傳火警！消防大批人車馳援灌救 民眾嘆習慣：發爐當聖火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Boucheron Quatre 20周年！巴黎派對新品全釋出

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
韓韶禧以短裙、皮上衣搭配黑色長風衣與寬版的Quatre項鍊出席派對，魅惑、閃耀。圖／Boucheron提供
韓韶禧以短裙、皮上衣搭配黑色長風衣與寬版的Quatre項鍊出席派對，魅惑、閃耀。圖／Boucheron提供

一個人生日絕對值得慶祝，更何況是一個經典的設計20年、同樣值得慶賀！法國高級珠寶品牌Boucheron旗下的Quatre系列是於1994年問世、今年正邁向20周年紀念；日前品牌不僅在巴黎芳登廣場舉辦了盛大派對，包含品牌大使韓韶禧、波蘭超模Anja Rubik、Alexa Chung都出席同樂，更發表了多個全新Quatre單品，為這系列經典設計，再添閃耀風采。

派對上韓韶禧是以短裙、皮上衣搭配黑色長風衣與一條寬版的Quatre項鍊，並和Boucheron總裁Hélène Poulit-Duquesne一同合影；Anja Rubik則在深藍色洋裝上搭配了兩條輕巧的Quatre項鍊，同時右手無名指上也有一枚白色的Quatre戒指，低調、優雅；Alexa Chung則以連身式鏤空拼接小洋裝搭配黑絲長腿，手上多層次的Quatre戒指、手環，正反映出該系列的美學宣言：多層次、創意、自由混搭。

為慶祝Quatre系列問世20周年，Boucheron並盡情探索了Quatre關於甜美、知性、力量感的多重可能，並推出頸鍊、耳環、手環、手鐲與腰帶等多款新品。其中一只Quatre Classique手環採開方式設計，並結合黃金、白金與玫瑰金搭配棕色PVD與鑽石鑲嵌；一對非平口、斜切線條的Quatre Classique耳環則帶來軍事風格獎章的聯想，銳利、都會、摩登；值得一提的是，錳鋁榴石與黃色藍寶石則在Quatre系列中首次登場，透過兩種半寶石的橘、黃色彩，為Quatre系列賦予更多的雀躍能量、輕奢放閃。

Quatre Classique手鐲，黃金、白金和玫瑰金、棕色 PVD，鑲嵌錳鋁榴石、黃色藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Classique手鐲，黃金、白金和玫瑰金、棕色 PVD，鑲嵌錳鋁榴石、黃色藍寶石與鑽石，價格店洽。圖／Boucheron提供
韓韶禧和Boucheron總裁Hélène Poulit-Duquesne一同合影。圖／Boucheron提供
韓韶禧和Boucheron總裁Hélène Poulit-Duquesne一同合影。圖／Boucheron提供
Quatre Classique耳環，黃金、白金和玫瑰金，棕色PVD，鑲鑽，價格店洽。圖／Boucheron提供
Quatre Classique耳環，黃金、白金和玫瑰金，棕色PVD，鑲鑽，價格店洽。圖／Boucheron提供
品牌好友Rola、波蘭超模Anja Rubik、Alexa Chung都出席了二月底Boucheron在巴黎的Quatre派對。圖／Boucheron提供
品牌好友Rola、波蘭超模Anja Rubik、Alexa Chung都出席了二月底Boucheron在巴黎的Quatre派對。圖／Boucheron提供
開放式的Quatre Classique手環，雙圈開闔處使用了黃金、白金和玫瑰金、棕色PVD並鑲嵌鑽石，展現Quatre的混搭與自由精神。圖／Boucheron提供
開放式的Quatre Classique手環，雙圈開闔處使用了黃金、白金和玫瑰金、棕色PVD並鑲嵌鑽石，展現Quatre的混搭與自由精神。圖／Boucheron提供

品牌 派對

延伸閱讀

巴西奧運金牌憂塞納河整治不及 巴黎：勢在必行沒備案

韓韶禧耍大牌？「派對上變臉大吼」不爽表情全被拍下　韓網兩極反應：讓人害怕

相關新聞

幾何造型襯美鑽 寶璣、芝柏、海瑞溫斯頓女表閃耀迎春

小巧的表款除了是指示時間的道具，在賦予幾何線條、鑲嵌鑽石後，更將成為造型搶眼的時光珠寶，一如近日便有多個高級製表品牌如寶...

呈現文化遺產頂級工藝！上下推出竹絲扣瓷高足茶具套組

向來致力於保存東方傳統工藝，並加入當代設計元素的SHANG XIA上下，再度推出全新作品，採用國家級非物質文化遺產工藝「...

Boucheron Quatre 20周年！巴黎派對新品全釋出

一個人生日絕對值得慶祝，更何況是一個經典的設計20年、同樣值得慶賀！法國高級珠寶品牌Boucheron旗下的Quatre...

葡萄乾、蘋果、哈密瓜怎麼選？Niseko推出6款新品全包

氣溫還在忽冷忽熱，但是冰淇淋市場已經提前開打，由台隆集團推出的Niseko北海道乳雪糕，在台灣上市兩年，強調使用北海道純...

IG話題人氣王「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」7-ELEVEN獨家開賣！指定冰品限時任選2件8折

邁入初春換季時節，7-ELEVEN祭出今年首波「春冰促銷優惠」，3月20日至4月16日指定冰品任選2件8折優惠，同步推出...

誰是Sabato？GUCCI 20分鐘短影片上線 創意總監大解密

和時尚產業相關的電影紀錄片不是新鮮事，過去便有包含《時尚大師聖羅蘭》（法語：Yves Saint Laurent）、《G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。