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Boucheron Quatre 20周年！巴黎派對新品全釋出
一個人生日絕對值得慶祝，更何況是一個經典的設計20年、同樣值得慶賀！法國高級珠寶品牌Boucheron旗下的Quatre系列是於1994年問世、今年正邁向20周年紀念；日前品牌不僅在巴黎芳登廣場舉辦了盛大派對，包含品牌大使韓韶禧、波蘭超模Anja Rubik、Alexa Chung都出席同樂，更發表了多個全新Quatre單品，為這系列經典設計，再添閃耀風采。
派對上韓韶禧是以短裙、皮上衣搭配黑色長風衣與一條寬版的Quatre項鍊，並和Boucheron總裁Hélène Poulit-Duquesne一同合影；Anja Rubik則在深藍色洋裝上搭配了兩條輕巧的Quatre項鍊，同時右手無名指上也有一枚白色的Quatre戒指，低調、優雅；Alexa Chung則以連身式鏤空拼接小洋裝搭配黑絲長腿，手上多層次的Quatre戒指、手環，正反映出該系列的美學宣言：多層次、創意、自由混搭。
為慶祝Quatre系列問世20周年，Boucheron並盡情探索了Quatre關於甜美、知性、力量感的多重可能，並推出頸鍊、耳環、手環、手鐲與腰帶等多款新品。其中一只Quatre Classique手環採開方式設計，並結合黃金、白金與玫瑰金搭配棕色PVD與鑽石鑲嵌；一對非平口、斜切線條的Quatre Classique耳環則帶來軍事風格獎章的聯想，銳利、都會、摩登；值得一提的是，錳鋁榴石與黃色藍寶石則在Quatre系列中首次登場，透過兩種半寶石的橘、黃色彩，為Quatre系列賦予更多的雀躍能量、輕奢放閃。
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