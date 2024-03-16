葡萄乾、蘋果、哈密瓜怎麼選？Niseko推出6款新品全包

氣溫還在忽冷忽熱，但是冰淇淋市場已經提前開打，由台隆集團推出的Niseko北海道乳雪糕，在台灣上市兩年，強調使用北海道純淨十勝乳源，搭配各式食材，2024年推出6款新品，包括4款新口味的雪糕，以及2款冰杯新品，口味涵蓋葡萄乾奶油餅乾、北海道余市蘋果、北海道夕張哈密⽠，根本讓人選擇困難，這樣選下來，還是全都試試看吧！

Niseko在今年度的廣告主打「下一場自己的雪」，強調品嘗Niseko北海道乳雪糕，就能帶來幸福感，Niseko的品牌精神強調是「將整個北海道收進一支雪糕」，採用北海道十勝純淨乳源做為雪糕基底，還有各種日式原料，帶給大家全新的味覺體驗。

年度的雪糕新品，包括葡萄乾奶油餅乾雪糕，也是北海道知名伴手禮的升級款，香甜萊姆葡萄乾、白巧克力混合鬆脆餅乾與北海道乳源調製而成的奶油內餡呈現，3月19日起全聯限定開賣；紅茶奶蓋雪糕則是結合台灣蜜香紅茶、巧酥夾心、北海道生乳內餡，整體相對清爽，3月中起在統一超商限定開賣；芒果優格雪糕中，加入台灣芒果，彷彿來場度假，3月20日起全家限定開賣；海鹽焦糖雪糕中，有濃郁的牛乳與海鹽焦糖味，4月在全家、家樂福限定開賣。

冰淇淋新品部分， 包括北海道余市蘋果冰淇淋，以北海道余市產蘋果汁為原料，使用9%日本新鮮蘋果汁，搭配北海道生乳，入口酸甜濃郁；北海道夕張哈密⽠冰淇淋，採用夕張市農協進貨的「夕張哈密瓜」為原料，使用10％夕張在地產的哈密瓜果肉及果汁，甜美好入口，4月17日起，在全家與萊爾富限定販售。

另外，即日起至4月2日，Niseko與7-11聯合舉辦「舌尖上的初雪饗宴 三重奏」促銷活動，凡於7-11購買Niseko & Poki系列冰品享獨家優惠價，並可參加登錄發票抽星宇航空雙人來回機票，7-11 禮卷和北海道牛乳面膜、Niseko乳雪糕一箱等豐富獎項內容，各通路也另有優惠。