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新款吹風機比功能也比美 內建感測器維持最佳護髮風溫

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
夏普四氣流水潤溫控吹風機，建議售價8,990元。圖／夏普提供
夏普四氣流水潤溫控吹風機，建議售價8,990元。圖／夏普提供

現代消費者對吹風機的要求越來越高，要風量大、重量輕、護髮護色，最好還能外型美。SHARP宣布將引進最新款「四氣流水潤溫控吹風機」，採用了最新進化的獨家速乾方式「簾狀四氣流」技術，出風口從2個增加到4個，創造出獨特的風幕，提供覆蓋範圍更廣的強勁風力，達到比過去提升約30%的快速乾燥效果，且風量超強，達成與前一代相比風速提升了20%，乾髮時間縮短30%。外型設計也再優化，重量減輕了約19%，重心更平衡，減少了使用時對手腕的負擔，吹髮更輕鬆。

四氣流水潤溫控吹風機擁有品牌獨家的Plasmacluster自動除菌離子技術，能有效減少靜電和摩擦帶來的傷害，護髮又護色。並內建6種美髮行程，包括HOT熱風模式適合快速乾燥、吹整造型使用；BEAUTY模式會自動切換冷熱風，提供最適風溫，幫助收縮毛鱗片；SCALP頭皮護理模式則可以固定吹出約50℃的暖風，適合吹乾頭皮使用；全新SENSING模式則會自動感測使用距離，維持55℃恆溫護髮，不怕靠太近傷髮質。另外還有特殊的Gentle輕柔護理模式，同樣會自動感測距離，並使用最小風量，特別適合嬰幼兒、寵物使用。機身上還有COLD冷風按鍵，提供吹整造型後降溫使用。

飛利浦近期也推出「水光感護色溫控負離子吹風機」新品，最大特色是同時提供三重離子，其中2億負離子能夠增加秀髮光澤與撫平毛躁；礦物鋅離子幫助防曬、防止頭髮表層受到紫外線傷害；再加上飛利浦全新的「水離子技術」，在吹髮過程中將空氣中的水分帶入髮絲，提升鎖水保濕效果，讓每次吹髮就像到沙龍做了SPA水感風護髮一樣水感柔亮。

飛利浦水光感護色溫控負離子吹風機內建4種模式，速乾、冷熱循環、智能溫控與柔乾，吹整時還會透過ThermoShield Advanced升級版智能防熱溫感煥護科技，運用感測器讀取實際環境溫度，在吹髮過程中調整到當下環境最適宜的吹髮風溫，再配合360°立體式出風口或加裝磁吸式吹嘴，讓秀髮吹整更有效率。而絕美的霧銀紫光澤烤漆機身，以及只有465公克的輕量手感，更是讓吹髮養髮都變得更輕鬆。

夏普四氣流水潤溫控吹風機3月20日於MYFEEL募資平台開始預購，享早鳥優惠價再送艾瑪絲頭皮保養3件組。圖／夏普提供
夏普四氣流水潤溫控吹風機3月20日於MYFEEL募資平台開始預購，享早鳥優惠價再送艾瑪絲頭皮保養3件組。圖／夏普提供
夏普四氣流水潤溫控吹風機擁有獨家Plasmacluster自動除菌離子技術，能有效減少靜電和摩擦帶來的傷害。下方進氣口濾網可隨時拆下清潔。記者黃筱晴／攝影
夏普四氣流水潤溫控吹風機擁有獨家Plasmacluster自動除菌離子技術，能有效減少靜電和摩擦帶來的傷害。下方進氣口濾網可隨時拆下清潔。記者黃筱晴／攝影
飛利浦水光感護色溫控負離子吹風機，建議售價4,288元，全通路購買附贈同色系的優雅毛呢化妝包。圖／飛利浦提供
飛利浦水光感護色溫控負離子吹風機，建議售價4,288元，全通路購買附贈同色系的優雅毛呢化妝包。圖／飛利浦提供
SENSING模式會感應使用距離自動調整風量，維持55℃恆溫護髮。記者黃筱晴／攝影
SENSING模式會感應使用距離自動調整風量，維持55℃恆溫護髮。記者黃筱晴／攝影

吹風機 寵物 防曬

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