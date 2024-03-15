新款吹風機比功能也比美 內建感測器維持最佳護髮風溫

現代消費者對吹風機的要求越來越高，要風量大、重量輕、護髮護色，最好還能外型美。SHARP宣布將引進最新款「四氣流水潤溫控吹風機」，採用了最新進化的獨家速乾方式「簾狀四氣流」技術，出風口從2個增加到4個，創造出獨特的風幕，提供覆蓋範圍更廣的強勁風力，達到比過去提升約30%的快速乾燥效果，且風量超強，達成與前一代相比風速提升了20%，乾髮時間縮短30%。外型設計也再優化，重量減輕了約19%，重心更平衡，減少了使用時對手腕的負擔，吹髮更輕鬆。

四氣流水潤溫控吹風機擁有品牌獨家的Plasmacluster自動除菌離子技術，能有效減少靜電和摩擦帶來的傷害，護髮又護色。並內建6種美髮行程，包括HOT熱風模式適合快速乾燥、吹整造型使用；BEAUTY模式會自動切換冷熱風，提供最適風溫，幫助收縮毛鱗片；SCALP頭皮護理模式則可以固定吹出約50℃的暖風，適合吹乾頭皮使用；全新SENSING模式則會自動感測使用距離，維持55℃恆溫護髮，不怕靠太近傷髮質。另外還有特殊的Gentle輕柔護理模式，同樣會自動感測距離，並使用最小風量，特別適合嬰幼兒、寵物使用。機身上還有COLD冷風按鍵，提供吹整造型後降溫使用。

飛利浦近期也推出「水光感護色溫控負離子吹風機」新品，最大特色是同時提供三重離子，其中2億負離子能夠增加秀髮光澤與撫平毛躁；礦物鋅離子幫助防曬、防止頭髮表層受到紫外線傷害；再加上飛利浦全新的「水離子技術」，在吹髮過程中將空氣中的水分帶入髮絲，提升鎖水保濕效果，讓每次吹髮就像到沙龍做了SPA水感風護髮一樣水感柔亮。