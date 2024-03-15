石垣島海域人工繁殖珊瑚首度輸出台灣復育 這裡看的到

桃園中壢的都市型水族館Xpark與日本沖繩「八重山漁業協同組合珊瑚幼苗生產部」合作，並獲AIネット株式會社協助，引進石垣島海域人工繁殖的「柔枝軸孔珊瑚 Acropora tenuis」在台灣復育，即日起在3樓珊瑚潛行跟大家見面，館內也會在展示缸旁持續撥放石垣島當地復育珊瑚的影片，採用跟台灣完全不同的復育方式，增廣見聞的同時，更能體會到環境保護的重要性。

Xpark表示，本次的合作契機，是源於同集團另一個設施「Maxell AQUA PARK品川」的珊瑚保育行動，期望藉由與Xpark的合作，能讓透過在日本人工繁殖的珊瑚種源在境外也得以有所復育。並且透過活體珊瑚展示，讓到館民眾能夠了解台灣和日本在復育珊瑚的養殖作業上有哪些差異，這也是日本人工繁殖所復育的珊瑚，首次輸出至海外國家，寓教於樂的同時，也豎立另外一個全新的里程碑。

為紀念本次日本人工養殖珊瑚首度輸出海外並活體展示，八重山漁業協同組合珊瑚幼苗生產部、國立台灣海洋大學與Xpark一起就後續珊瑚復育與保育等合作舉行會談，會談中與會者們對於像台灣和日本在珊瑚養殖的方法，及海洋生態環境的差異等議題，做廣泛的意見交流。