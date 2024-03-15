舞台劇「媽，別鬧了！」台北首演倒數

由王琄、湯志偉、陽靚與李劭婕主演，故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，舞台劇版不但為豐富視聽享受添加了舞蹈橋段，還加入「萬能許願券」的設定，飾演王琄亡夫的湯志偉竟然還「回來了」？輕魔幻元素更探討「已知自己即將離世」的父親觀點。

王琄強調舞台劇跟影集差很大，「兩者要傳達的主要議題不太相同，舞台劇中一家人的樣子和表演質地也都和影集很不一樣。」，「媽，別鬧了！」講述中年喪夫的王玫玫（王琄飾）決定在60歲前再度把自己嫁出去，她的失控以及與兩個女兒的衝突都起因於「爸爸不在了」，3人被迫與「失去」共處。值得一提的是，王琄與湯志偉4度合作、第三次演夫妻，湯志偉直言和老友演戲很放心，2人屬性相近，清楚彼此的節奏和思考，合作起來很有安全感。