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7-ELEVEN×《木曜4超玩》共10款獨家新品下週登場！「黑胡椒鐵板豆腐餐盒、白葡萄大福」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自3月20日起將再與網路實境綜藝節目《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起將再與網路實境綜藝節目《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與YouTube百萬訂閱的網路實境綜藝節目《木曜4超玩》跨界合作首波商品新品，推出2週即創下百萬人次嘗鮮體驗熱潮，7-ELEVEN自3月20日起將再推出第二波系列新品，期望透過春天感十足的美味烘焙、蔬食餐點、炸物小點、飲料等多達10款獨家開發全新商品，在春分之際將一日三餐注入療癒幸福感，將再引領聯名食尚話題。

7-ELEVEN表示，今年2月份與《木曜4超玩》首波獨家開發7款商品，將曾拍攝過的經典主題「一日系列」單元影片作為概念延伸，其中像是「薯餅蛋堡」、「哇沙米海鮮飯糰」均為貼近年輕客層的創意餐點，受到消費者喜愛與回購；而當時也釋出將有下一波合作的好消息，在粉絲們敲碗期待下，3月20日將推出10款新品上架，7-ELEVEN因應春季味蕾換季，推出全新冷藏甜點、烘焙麵包、春日感十足的蔬食正餐和微罪惡感的炸雞腿，新品上市同步祭出OPENPOINT APP以點數加價兌換優惠，邀請消費者一起到店嘗鮮。

本次系列商品同樣與《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感，像是《一日鐵板燒學徒》影片延伸出「黑胡椒鐵板豆腐餐盒」以黑胡椒醬拌炒豆芽菜，搭配豆腐及豆包，帶來濃濃的鐵板燒風味，售價99元；以《一日料理大賽》創新雞料理概念推出「香辣炸雞腿」外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，冷凍袋裝24小時隨時想吃加熱就能品嘗，售價55元。另外還有「香蒜蕃茄野菇義大利麵」以酸甜番茄為基底搭配蒜香野菇，提供蔬食者午餐清爽新提案，售價89元；「蜂蜜厚奶茶」乳含量達50%以上，蜂蜜與厚奶茶黃金比例，冷熱飲喝皆有不同口感，售價35元。

看好春季食飲需求，本次7-ELEVEN也強化甜點和麵包的商品結構，觀察到歐式麵包近年備受消費者喜愛，推出兩款歐式麵包：「海鹽焦糖可頌」內餡搭配海鹽焦糖奶霜，甜而不膩，售價49元；「紫米紅豆高纖軟歐」當中添加含有小麥麥麩、燕麥粉、黑麥粉等多種穀物的統一超纖專用粉，每份含有14.4g的膳食纖維，售價45元。還有於全台300間7-ELEVEN門市Semeur聖娜販售店推出的「起司火腿可頌」，香酥可頌麵包夾上台式風味美乃滋與起司火腿，鹹香交錯層次豐富，售價50元。

此外，兩款冷藏甜點「白葡萄大福」（售價45元）、「香草可麗露」（售價45元），特地以頻道中日本限定企劃，當地排隊水果大福開發，使用Q彈大福外皮，包裹整顆無籽白葡萄，酸甜風味與香甜綠豆沙餡完美融合。經典法式甜點「香草可麗露」，外層經深度烤焙，焦糖外皮搭配滑順奶油口感，袖珍造型一口品嘗剛剛好。

7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，兩款冷藏甜點「白葡萄大福」、「香草可麗露」適合春日搭配咖啡茶飲出遊、野餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，兩款冷藏甜點「白葡萄大福」、「香草可麗露」適合春日搭配咖啡茶飲出遊、野餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×《木曜4超玩》第二波系列商品同樣以《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN×《木曜4超玩》第二波系列商品同樣以《木曜4超玩》頻道熱門影片為開發靈感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，「香辣炸雞腿」外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，冷凍袋裝24小時隨時想吃加熱就能品嘗，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，「香辣炸雞腿」外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，冷凍袋裝24小時隨時想吃加熱就能品嘗，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，「蜂蜜厚奶茶」乳含量達50%以上，蜂蜜與厚奶茶黃金比例，冷熱飲喝皆有不同口感，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，「蜂蜜厚奶茶」乳含量達50%以上，蜂蜜與厚奶茶黃金比例，冷熱飲喝皆有不同口感，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，並強化甜點和麵包的商品結構。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月20日起再與《木曜4超玩》跨界合作推出第二波系列新品，並強化甜點和麵包的商品結構。圖／7-ELEVEN提供

售價 甜點 麵包

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