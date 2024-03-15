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快閃香港新提案 國泰航空即日起預訂香港機票最優75折

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
想要暢遊香港及粵港澳大灣區城市，現在有更輕鬆便利的全新玩法！國泰航空推出「快閃香港新提案」限時官網獨家優惠，即日起至2024年3月29日前，於國泰航空官網預訂香港機票最優75折，再享多重官網獨家好禮。記者季相儒／攝影
想要暢遊香港及粵港澳大灣區城市，現在有更輕鬆便利的全新玩法！國泰航空推出「快閃香港新提案」限時官網獨家優惠，即日起至2024年3月29日前，於國泰航空官網預訂香港機票最優75折，再享多重官網獨家好禮。記者季相儒／攝影

粵港澳大灣區是全球面積最大及增長最快的灣區，連接香港、澳門以及九個廣東省城市，包括廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠州、江門及肇慶，組成一個大都會圈，並成為具全球影響力的創新樞紐。

想要暢遊香港及粵港澳大灣區城市，現在有更輕鬆便利的全新玩法！國泰航空推出「快閃香港新提案」限時官網獨家優惠，即日起至2024年3月29日前，於國泰航空官網預訂香港機票最優75折，再享多重官網獨家好禮。

從台北或高雄搭機前往香港，抵達後即可輕鬆轉赴大灣區的主要目的地。可以搭乘高鐵到廣州，僅需一小時就可以品嘗香氣誘人的廣州脆皮燒鴨，夜遊珠江欣賞「小蠻腰」廣州塔；也可以搭乘渡輪到深圳，大啖鮮嫩多汁的烤生蠔，體驗美食與文化碰撞的驚喜；或是坐巴士跨越港珠澳大橋前往珠海，沿途感受壯闊海景，​遊覽越夜越美的貝殼大劇院，眾多體驗等待旅人進一步探索。

此外，國泰航空全球第一座渡輪碼頭貴賓室——蛇口郵輪母港貴賓室已於2024年1月正式開放，旅客可以在蛇口郵輪母港貴賓室享受登船前的悠閒時間，以 270 度視野眺望四周海景。國泰航空旅客可以在蛇口郵輪母港搭乘代碼共用快船前往香港國際機場的海天碼頭。目前，每天有11對快船船班往來蛇口港及海天碼頭 ，船程只需約30分鐘，乘客出發前可於碼頭一站式辦理登機手續，領取船票及登機證，並托運行李至航班目的地。

此波香港機票官網限定優惠適用旅遊日期自即日起至8月31日止，可由台北或高雄出發，現在就計畫下一趟香港及大灣區快閃之旅，輕鬆便利地發掘更多精采！相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空官網

國泰航空 碼頭 香港

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