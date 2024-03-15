台中誠品生活480引進特色餐廳 3月23日開幕搶母親節商機

母親節是百貨業者上半年重點檔期，中部各家百貨分別祭出優惠搶客，母親節檔期前哨戰開打。台中大遠百美麗購物節、廣三SOGO全館感謝祭VIP預購率先開跑，除了買千送百，更有滿額送好禮。位於台中七期的「誠品生活480」將於3月23日正式開幕，搶攻母親節商機。

台中大遠百美麗購物節即日起至3月20日VIP預購登場，化妝品、內睡衣累計滿3000元送300元、單筆滿1萬再贈200元，大家電單筆1萬送1000元，全館單筆滿6000元，再贈「Cona‵s妮娜巧克力可可奶茶禮盒」，整檔業績目標挑戰40億元，成長5％。

台中廣三SOGO全館感謝祭已經開放預購，3月19日正式開跑，今年特別邀請療癒系新星插畫「蜜可魯」擔任活動代言人，全館並推出滿千送百及銀行滿額禮，最高回饋達19％，母親節整檔業績目標挑戰15億元，成長3％。

位於台中七期的「誠品生活480」將於3月23日正式開幕，全棟匯集誠品書店及10家大型主題餐廳，超過百個超人氣品牌，包括侍老井精品和牛燒肉會所、日本料理名店初魚鮨、初魚鐵板燒、LADY M等名店齊聚，開幕期間單日累計滿5000元送500元，開幕首個周末，更安排逾10場藝文活動輪番登場。