僅此一天！TWG Tea茶香馬卡龍「買一送一」

甜點控們期盼的「世界馬卡龍日（World Macaron Day）」即將到來，世界奢華茶葉品牌TWG Tea也推出「一日限定活動」，3/20當天限量開搶6入盒裝茶香馬卡龍「買一送一」，全台精品門市每間限量50組，每人限購一組，數量有限售完為止。同時推出「手工純棉茶包系列買四送一」活動。

TWG Tea來自新加坡，除了著名的頂級調配茶，更將經典茗茶注入馬卡龍，每日純手工特製、濃郁茶香內餡包裹於酥脆的杏仁餅殼，全系列共推出9款茶香馬卡龍，其中以1837黑茶佐黑醋栗馬卡龍為品牌經典，熱銷人氣口味如波本香草紅茶佐黑醋栗馬卡龍，結合無茶鹼的南非國寶茶風味，深受大眾喜愛；還有玫瑰芬香茶馬卡龍、討喜的粉嫩色系是送禮最佳首選；近期也推出酸甜莓果的獨家限定口味。

TWG Tea 世界馬卡龍日「一日限定活動」3/20（三）11:00門市營業起開賣，至售完為止。須先追蹤TWG Tea IG官方帳號(@TWGTeaTW)，於活動當日經門市人員檢核，即享「6入盒裝手工茶香馬卡龍 買一盒送一盒」專屬優惠。

TWG Tea全台精品門市：https://reurl.cc/A4yneY