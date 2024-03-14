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打卡送200、穿制服享生啤酒1元！「燒肉風間」週年優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為慶祝10週年，燒肉風間集團針對旗下燒肉風間、醴本燒肉等多個品牌，推出一系列限時優惠。圖／燒肉風間提供
為慶祝10週年，燒肉風間集團針對旗下燒肉風間、醴本燒肉等多個品牌，推出一系列限時優惠。圖／燒肉風間提供

旗下擁有燒肉風間、醴本燒肉等多個品牌的燒肉風間集團，為慶祝10週年，自即日起推出一系列優惠方案。其中「醴本燒肉」打卡送200元加菜金；「燒肉風間」憑工作制服享「生啤酒加1元多1杯」；「FOND訪 韓國傳統豆腐鍋」則有平日午間套餐專屬優惠，現省210元。

2014年於台中公益路起家的「燒肉風間」，主打以日本A5和牛、澳洲9+和牛提供精緻化的燒肉套餐，現有公益本店、老虎城店2間門市。3月18日至4月30日期間，針對平日（週一至週五）晚間20:30～23:00，凡憑制服、工作服或工作識別證到店用餐，打卡可享「生啤酒加1元多1杯」的限時優惠。

主打韓式燒肉的「醴本韓國正統燒肉」，即日起至3月31日期間，消費任一套餐並完成打卡任務，即可獲得「200元加菜金」，可適用折抵狂奔豬五花系列。週五夜間時段，並可享「韓國酒精飲品買1送1」。至於提供韓式豆腐鍋與韓式經典料理的「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」，即日起至3月31日期間，針對平日午餐時段推出限定套餐，內含鍋物任選1份、石鍋拌飯任選1份、辣年糕1份、120元飲料任選2杯，原價1,370元，優惠價1,160元。（限老虎城、勤美、竹北店）

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

套餐 燒肉

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