麥當勞2024年限定新款甜心卡！怎麼買？有哪些優惠組合？「焦糖冰奶茶」回歸網讚：最正確的決定

image source: FB／麥當勞

文／蔡瓅萱

麥當勞將於3月13日推出全新「甜心卡」，以「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」為主題，推出「麥當勞叔叔」、「漢堡神偷」、「奶昔大哥」、「大鳥姐姐」等4款卡片，持卡全年可享「買A送B」優惠。除此之外，「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」、「焦糖冰奶茶」等人氣品項也將重新回歸，讓網友們都非常期待。

慶祝在臺40週年！4款全新經典角色甜心卡快收藏

為慶祝麥當勞在臺40週年，麥當勞推出全新的「甜心卡」2024年限定新款，已經推行18年的甜心卡將推出「麥當勞叔叔」、「漢堡神偷」、「奶昔大哥」、「大鳥姐姐」等經典角色的卡面。自3月13日開始限量販售，每張原價49元，長期優惠價39元，全套4張甜心卡共156元。

焦糖冰奶茶終於回來了！網淚：「麥當勞最正確的決定」

此外，受到許多消費者喜愛，自2018年開始停售的「焦糖冰奶茶」，也將在3月27日正式回歸菜單，單點價格66元，並且會納入「甜心卡A區」，讓許多長久以來期盼焦糖冰奶茶回歸的網友都非常興奮。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「麥當勞」近一個月的網路探索概念中出現了「焦糖冰奶茶」，顯見該品項的回歸是近期網路上關於麥當勞的熱門話題。

▲「麥當勞」近一個月探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

面對焦糖冰奶茶重回麥當勞菜單，許多網友都非常開心，紛紛表示「終於回來了」、「期待好久了」、「太開心」、「終於！！！感動」、「這是麥當勞最正確的決定」，還有人特別發文「紀念麥當勞焦糖冰奶茶回歸的一天」；也有網友敲碗，希望「奶昔」品項也能重新販售：「奶昔也要啦」、「我比較想要奶昔」、「什麼時候要讓奶昔回歸」。

「草莓系列」也回歸 酥嫩雞翅、阿薩姆奶茶3/27起停售

除此之外，自3月13日起，「OREO草莓冰炫風」（單點69元）、「草莓優格雙餡派」（單點48元）也將回歸麥當勞菜單，同樣讓許多人非常期待：「想吃草莓派」、「，雖然許多人氣、經典品項回歸，不過麥當勞也宣布「酥嫩雞翅」、「阿薩姆奶茶（冰／熱）」等品項將在3月27日開台停止販售，讓不少人覺得非常可惜。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月11日至2024年03月11日。