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漢堡王「春季優惠券」出爐 8種商品買1送1、套餐49折
迎接春天，「漢堡王」限時推出全新優惠券，共有「8款商品買1送1」、「4款套餐49折起」等16組優惠方案，還有「芋頭派」全新登場。至於「肯德基」則宣佈打造全新「數位未來店2.0」，將自助點餐機加上「AI店員」，帶來全新的消費體驗。
即日起至3月28日期間，漢堡王推出狂歡春季活動，共計有16款優惠方案。其中4塊雞塊、薯條（中）、辣薯球（中）、洋蔥圈（小）、中杯飲料、小華堡、西部小華堡、單犇牛肉堡等8款品項，均可享「買1送1」優惠，現省38～109元。另外還有「買Q彈海老堡送脆洋蔥牛肉堡／經典脆雞堡」、「買西部小華堡送經典脆雞堡」等3款以猴，並有4款指定套餐優惠，原價164～212元，優惠價99～139元。
除此之外，漢堡王也首度推出「香甜芋頭派」，採用新鮮芋頭內餡製成，每份49元。另外曾於去年登場的「華嫩雞柳條」，也再度重新回歸市場，每份6條，售價79元。
自2022年推出「數位未來店」的「肯德基」，自即日起宣佈啟動全新「數位未來店2.0」，標榜設置首創「數位迎賓櫃檯」，自助點餐機上導入生成式AI實習店員「卡拉（Kala）」，表情是模擬400名員工的表情而成，並協助引導點菜，並可至智能快取櫃取餐。目前包括台北南京東二餐廳、新竹竹北餐廳、新竹光復餐廳、台中豐原餐廳、台南善化餐廳等5間分店，均升級數位未來店2.0。
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