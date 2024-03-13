漢堡王「春季優惠券」出爐 8種商品買1送1、套餐49折

迎接春天，「漢堡王」限時推出全新優惠券，共有「8款商品買1送1」、「4款套餐49折起」等16組優惠方案，還有「芋頭派」全新登場。至於「肯德基」則宣佈打造全新「數位未來店2.0」，將自助點餐機加上「AI店員」，帶來全新的消費體驗。

即日起至3月28日期間，漢堡王推出狂歡春季活動，共計有16款優惠方案。其中4塊雞塊、薯條（中）、辣薯球（中）、洋蔥圈（小）、中杯飲料、小華堡、西部小華堡、單犇牛肉堡等8款品項，均可享「買1送1」優惠，現省38～109元。另外還有「買Q彈海老堡送脆洋蔥牛肉堡／經典脆雞堡」、「買西部小華堡送經典脆雞堡」等3款以猴，並有4款指定套餐優惠，原價164～212元，優惠價99～139元。

除此之外，漢堡王也首度推出「香甜芋頭派」，採用新鮮芋頭內餡製成，每份49元。另外曾於去年登場的「華嫩雞柳條」，也再度重新回歸市場，每份6條，售價79元。