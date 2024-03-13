快訊

花花持毒遭逮！阿沁「師生戀」小14歲嫩妻 昔寵妻砸6千萬買房

悄改董事會名單 民主基金會爆「卡韓」大戰？韓國瑜回應了

阿沁網紅妻子涉毒…被2人架著衝北檢 場面混亂險爆衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢堡王「春季優惠券」出爐 8種商品買1送1、套餐49折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出全新春季優惠券。圖／漢堡王提供
漢堡王推出全新春季優惠券。圖／漢堡王提供

迎接春天，「漢堡王」限時推出全新優惠券，共有「8款商品買1送1」、「4款套餐49折起」等16組優惠方案，還有「芋頭派」全新登場。至於「肯德基」則宣佈打造全新「數位未來店2.0」，將自助點餐機加上「AI店員」，帶來全新的消費體驗。

即日起至3月28日期間，漢堡王推出狂歡春季活動，共計有16款優惠方案。其中4塊雞塊、薯條（中）、辣薯球（中）、洋蔥圈（小）、中杯飲料、小華堡、西部小華堡、單犇牛肉堡等8款品項，均可享「買1送1」優惠，現省38～109元。另外還有「買Q彈海老堡送脆洋蔥牛肉堡／經典脆雞堡」、「買西部小華堡送經典脆雞堡」等3款以猴，並有4款指定套餐優惠，原價164～212元，優惠價99～139元。

除此之外，漢堡王也首度推出「香甜芋頭派」，採用新鮮芋頭內餡製成，每份49元。另外曾於去年登場的「華嫩雞柳條」，也再度重新回歸市場，每份6條，售價79元。

自2022年推出「數位未來店」的「肯德基」，自即日起宣佈啟動全新「數位未來店2.0」，標榜設置首創「數位迎賓櫃檯」，自助點餐機上導入生成式AI實習店員「卡拉（Kala）」，表情是模擬400名員工的表情而成，並協助引導點菜，並可至智能快取櫃取餐。目前包括台北南京東二餐廳、新竹竹北餐廳、新竹光復餐廳、台中豐原餐廳、台南善化餐廳等5間分店，均升級數位未來店2.0。

「KFC數位未來店2.0」全新升級「數位迎賓櫃檯」，導入AI實習店員「卡拉（Kala）」。圖／肯德基提供
「KFC數位未來店2.0」全新升級「數位迎賓櫃檯」，導入AI實習店員「卡拉（Kala）」。圖／肯德基提供
漢堡王推出「芋頭派」與「華嫩雞柳條」。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「芋頭派」與「華嫩雞柳條」。圖／漢堡王提供

漢堡王 肯德基

延伸閱讀

不輸肯德基！熱門甜點店北上進駐信義區 大爆款「可頌蛋塔」媲美香港名店 排1小時也要吃

舒緩竹科塞車！竹市關新路延伸段盼打通到竹縣公道五路

漲幅堪比新竹房價！他見早餐包子價格愣：台灣生活品質怎麼劣化這麼快

漢堡王「華堡餐」現省90元 必勝客起司咔滋餅現折50元

相關新聞

最新！2024「亞洲50最佳餐廳」公布51至100名 新加坡、東京是最大贏家

2024亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）今天公布第51～100名榜單，總共有來自...

漢堡王「春季優惠券」出爐 8種商品買1送1、套餐49折

迎接春天，「漢堡王」限時推出全新優惠券，共有「8款商品買1送1」、「4款套餐49折起」等16組優惠方案，還有「芋頭派」全...

輕、帥、時髦 FENDI春夏太陽眼鏡既未來又復古

義大利時尚品牌FENDI推出2024春夏男女眼鏡。在米蘭2024春夏女裝秀上首次亮相的全新FENDI Featherli...

周杰倫代言RIMOWA完整形象大片釋出 忠實呈現「都給你帥就好了啊！」

德國奢華行李裝備品牌RIMOWA，在日前宣布樂壇天王「周董」周杰倫成為其全球大使，更是品牌有史以來首次與華人明星合作，讓...

林心如出席慈善義賣 親揭育兒心法、保母挑選原則

從台灣出發、放眼國際的時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）今日於福華飯店舉辦了每年一度的《拾華》慈善特賣會，現場除...

入手BTS隊長RM同款書桌 iloom快閃展打造創意發想空間

在南韓熱賣20萬張，由BTS隊長RM代言的iloom Roy書桌到底有什麼魔力？在台灣也能實際感受到激發創意靈感的魔力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。