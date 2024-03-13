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輕、帥、時髦 FENDI春夏太陽眼鏡既未來又復古

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
義大利時尚品牌FENDI推出2024春夏男女眼鏡。圖／FENDI提供
義大利時尚品牌FENDI推出2024春夏男女眼鏡。圖／FENDI提供

義大利時尚品牌FENDI推出2024春夏男女眼鏡。在米蘭2024春夏女裝秀上首次亮相的全新FENDI Featherlike系列，設計靈感源自FENDI精湛的皮草工藝，創新的金屬結構和超輕金屬材質製成，有如羽毛一般輕盈，並採用與秀服一致的柔和配色，散發現代風格。其他款式包括全新前衛造型的FENDI Way，以鏡片頂部切平的大膽款式重新回歸；以包款為靈感誕生的FENDIGRAPHY則迎來全新醋酸纖維材質的低鼻樑版型長方形造型鏡框，而FENDI First系列則是推出飾有珍貴水晶的全新款式，盡顯貴氣。

男款則著重於造型前衛的FENDI Sky及FENDIGRAPHY系列，前者以全新無框飛行員造型鏡框及大膽的眼罩式鏡框設計煥然一新，後者則推出充滿復古氣息的雙鼻橋設計。向品牌配飾系列中代表性對角線設計致敬的FENDI Diagonal眼鏡系列，則以搶眼的醋酸纖維材質重新演繹，與2024春夏男裝系列的美學相呼應。

FENDI 2024春夏FEATHERLIKE系列女士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FEATHERLIKE系列女士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI FIRST系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI FIRST系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDIGRAPHY系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDIGRAPHY系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI FIRST水晶系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI FIRST水晶系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI SKY系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI SKY系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏Diagonal系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏Diagonal系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FEATHERLIKE系列女士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FEATHERLIKE系列女士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI SKY系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI SKY系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI LAB男士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供
FENDI 2024春夏FENDI LAB男士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供

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