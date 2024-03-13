輕、帥、時髦 FENDI春夏太陽眼鏡既未來又復古

義大利時尚品牌FENDI推出2024春夏男女眼鏡。在米蘭2024春夏女裝秀上首次亮相的全新FENDI Featherlike系列，設計靈感源自FENDI精湛的皮草工藝，創新的金屬結構和超輕金屬材質製成，有如羽毛一般輕盈，並採用與秀服一致的柔和配色，散發現代風格。其他款式包括全新前衛造型的FENDI Way，以鏡片頂部切平的大膽款式重新回歸；以包款為靈感誕生的FENDIGRAPHY則迎來全新醋酸纖維材質的低鼻樑版型長方形造型鏡框，而FENDI First系列則是推出飾有珍貴水晶的全新款式，盡顯貴氣。

男款則著重於造型前衛的FENDI Sky及FENDIGRAPHY系列，前者以全新無框飛行員造型鏡框及大膽的眼罩式鏡框設計煥然一新，後者則推出充滿復古氣息的雙鼻橋設計。向品牌配飾系列中代表性對角線設計致敬的FENDI Diagonal眼鏡系列，則以搶眼的醋酸纖維材質重新演繹，與2024春夏男裝系列的美學相呼應。 FENDI 2024春夏FEATHERLIKE系列女士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏FENDI FIRST系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏FENDIGRAPHY系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏FENDI FIRST水晶系列女士太陽眼鏡。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏FENDI SKY系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏Diagonal系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏FEATHERLIKE系列女士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏FENDI SKY系列男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供 FENDI 2024春夏FENDI LAB男士太陽眼鏡秀場款。圖／FENDI提供