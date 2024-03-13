周杰倫代言RIMOWA完整形象大片釋出 忠實呈現「都給你帥就好了啊！」

德國奢華行李裝備品牌RIMOWA，在日前宣布樂壇天王「周董」周杰倫成為其全球大使，更是品牌有史以來首次與華人明星合作，讓人感受到他的國際影響力。近期，RIMOWA更釋出周杰倫完整的形象代言照，捕捉他漫步英國倫敦街頭的姿態，忠實呈現何謂「都給你帥就好了啊！」風格。

繼Blackpink成員ROSÉ、F1頂尖車手Lewis Hamilton和足球明星Kylian Mbappé之後，由周杰倫接棒詮釋RIMOWA全新形象廣告。其實在首波代言照曝光後，就有網友討論，廣告中只見周杰倫帥氣身影，不見行李箱真面目。所幸，RIMOWA就帶來了完整視覺，維持去年推出的「Never Still」第四篇章形象廣告精神的一致性，讓周杰倫與Original Cabi鈦金色行李箱一起在倫敦街頭漫步。

RIMOW Original系列經典行李箱。圖／RIMOWA提供

因為歌手的緣故，時常舉辦世界巡迴演唱會，讓周杰倫的足跡得以遍佈全球，熟悉並習慣於不斷變化的生活與移動，借鑒這些經歷，他向RIMOWA提出全新而獨特的視角，並分享從旅途中所獲得的靈感，真實的詮釋了旅行所帶來的變化。而由周杰倫擔綱演出的「Never Still」形象廣告大片，即日起在全球影院、數位媒體、戶外媒體和平面媒體上曝光。而隨之釋出的全新影片採用知名作曲家Hans Zimmer定製配樂，這是他與RIMOWA的第三次合作，在往後的視覺影片中，也將展示擁有的Original Cabin Twist棕色行李箱，以及在旅行中隨身攜帶物品。

周杰倫擔綱演出的RIMOWA「Never Still」形象廣告大片，即日起在全球影院、數位媒體、戶外媒體和平面媒體上曝光。圖／RIMOWA提供

周杰倫與RIMOWA Original Cabi鈦金色行李箱一起在倫敦街頭漫步。 圖／RIMOWA提供

熟悉並習慣於不斷變化的生活與移動，借鑒這些經歷，周杰倫向RIMOWA提出全新而獨特的視角，並分享從旅途中所獲得的靈感。圖／RIMOWA提供