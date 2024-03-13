林心如出席慈善義賣 親揭育兒心法、保母挑選原則

從台灣出發、放眼國際的時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）今日於福華飯店舉辦了每年一度的《拾華》慈善特賣會，現場除有品牌好友林心如擔任慈善大使出席，福華飯店四樓的大班廊並舉辦慈善義拍，包含衣服配件全品項兩折起，邀公眾一同熱心公益。

林心如出席夏姿陳年度慈善拍賣記者會。圖／SHIATZY CHEN提供

出席活動上的林心如身上衣物出自SHIATZY CHEN的透膚金屬開版緹花上衣，是品牌與駐法巴西藝術家合作的聯名設計，以西方視角重新演繹東方龍年；「三金主持人」楊千霈則擔任今日活動主持，並換上SHIATZY CHEN的斜襟玉釦立領白針織上衣與白長裙，端莊、落落大方。

林心如（右）與夏姿執行長夫人許媖媖於活動中一同合影。圖／SHIATZY CHEN提供

針對近日的虐兒事件，林心如首先表示感到不捨、痛心，並表示要更加重視，也希望最終能給大眾一個交代。提到育兒經驗談時林心如則分享，平常家裡也有請保姆、但是自己的親戚，同時她自己有空就會親送小孩上下學，並透過不同方式引導孩子說出心理話、維持親子關係。而關於如何挑選保姆，她也會從平常的言行、人品、大人間的相處去判斷，一旦她與另一半都外出工作時，則會請家中長輩來家裡住，展現了身為母親對下一代的無微不至。

夏姿陳2024年《拾華》慈善特賣會已於即日起展開，地點位於台北福華飯店四樓之大班廊，將至3月19（二）為止。圖／SHIATZY CHEN提供

由於是在2018後相隔六年再度前往時裝周並二度成為夏姿秀上VIP，林心如也大讚SHIATZY CHEN 2024秋冬服裝，透過水墨畫、品牌經典的刺繡，讓服裝色彩有秋冬的沉（穩）、但不無聊，加上紫色與Disco的元素，整體相當活潑。提到今日出席的夏姿陳特賣會時，她則特別推薦可挖寶的品項像外套、小洋裝，尤其夏姿陳的服裝穿起來非常優雅、讓女性顯得特別有氣質，加上媽媽下個月生日、林心如並表示打算買一件外套成為禮物饋贈給母親，進而流露出為人子女的孝心一面。

開版印花立領長洋裝、現場售價22,680元。圖／SHIATZY CHEN提供