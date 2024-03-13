入手BTS隊長RM同款書桌　iloom快閃展打造創意發想空間

在南韓熱賣20萬張，由BTS隊長RM代言的iloom Roy書桌到底有什麼魔力？在台灣也能實際感受到激發創意靈感的魔力，iloom即日起至3月20日，在新光三越信義新天地A11快閃展登場，以「首爾時間Seoul life」為主題，展現出家具與空間配置的魔力，而RM所代言的Roy書桌也在現場首賣，讓ARMY們也能入手。

iloom快閃展覽中，以「首爾時間Seoul life」為主題，展現出家具與空間配置的魔力。圖／iloom提供

BTS隊長RM能夠記錄下生活中的每個片段，還能轉化成創作能量，他從小就對嘻哈音樂有豐富熱情，從地下樂團饒舌歌手到練習生，他表示，「我的觀察、思緒、紀錄，還有休息，我的每一個生活⽚段，都是創作。」為Roy書桌拍攝的廣告片中，RM指出，生活中所有事物都扮演重要的靈感，他家中擺滿書籍與藝術品，而代言的Roy書桌上，更是豐富且隨時能為他帶來滿滿靈感。

iloom快閃展覽中，以「首爾時間Seoul life」為主題，展現出家具與空間配置的魔力。圖／iloom提供

iloom透過人類行為學、生活習性與社會趨勢的研究及數據分析後，呈現出結合美學、舒適與實用性的家具，整體風格強調配色、光線與格局，搭配上家具，在空間中讓家具呈現出層次感，強調以使用者需求為出發。

BTS隊長RM，代言的Roy書桌，成為創作靈感的來源。圖／iloom提供

而在快閃展覽中，以韓屋村為整體靈感，展區分為客廳、書房、臥室及客廳，客廳以白色和原木色雙配色，可使用積木型沙發，因應空間大小任意配置，Roy書桌有著六層設計，還有可自由升降高度的電動書桌，臥房展示左右可自由升降的高科技電動床，餐廳也有可調整高低的電動桌，全白桌面搭配木紋桌腳。

BTS隊長RM代言的Roy書桌，在iloom快閃展覽中首賣。圖／iloom提供