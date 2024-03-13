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鯊鯊又來了 壽司郎Gawr Gura貼紙、大苑子草莓冰登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎×Gawr Gura聯名活動即將進入第二波，滿額就送「壽司郎×Gawr Gura聯名款貼紙」。圖／壽司郎提供
壽司郎×Gawr Gura聯名活動即將進入第二波，滿額就送「壽司郎×Gawr Gura聯名款貼紙」。圖／壽司郎提供

隨著春季到來，連鎖迴轉壽司「壽司郎」即日起推出一系列全新菜色，包括有使用南方黑鮪製成的「厚切中腹」，還有野菜天婦羅、炭燒鰆魚等品項，聯名款北海道拉麵「信玄味噌拉麵」也再度回歸。同時，壽司郎也與「大苑子」首度聯名，推出「莓好時光霜淇淋」，為帶來酸甜的春季滋味。

壽司郎所推出的「春日好食光」，時間自即日起至3月31日為止。其中「厚切中腹」選用南方黑鮪的中腹部位，油脂比例均衡，帶來大大滿足，每盤60元。新登場的「野菜天婦羅」將洋蔥、紅蘿蔔、空心菜製成炸蔬菜餅，帶來自然的甘甜，每盤30元。「炭燒鰆魚」則是將鰆魚以炭燒處理，有著成熟炭香，每盤60元，還有以愛媛鄉土料理為概念設計的「醃漬鯛魚海苔包」同步登場。

除此之外，鮭魚萩餅、辣醬軟殼蟹、海膽貝柱、信玄味噌拉麵等品項，本次也再度回歸市場。其中「信玄味噌拉麵」是由北海道拉麵名店「信玄」監修，以味噌湯底為基礎，搭配上炒豆芽、叉燒等配料，每份140元。

甜食部份，壽司郎首度攜手大苑子，推出春日限定「莓好時光霜淇淋」，使用台灣產香水草莓製成霜淇淋，入口帶有酸甜的馥郁香氣，每份60元。亦有「春日綜合菓子」，一次可以品嚐到特濃抹茶冰淇淋、日式拔絲地瓜、醬油糰子與黃豆粉蕨餅，每份120元。活動期間內到全台壽司郎店內享用莓好時光霜淇淋，即可獲得優惠碼，可享「大苑子著時優惠券」。

新品登場之餘，壽司郎×Gawr Gura聯名活動即將進入第二波。3月18日起，於全台壽司郎店內單筆消費滿800元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可獲得「壽司郎×Gawr Gura聯名款貼紙」1張。

壽司郎首度攜手大苑子，推出春日限定「莓好時光霜淇淋」。圖／壽司郎提供
壽司郎首度攜手大苑子，推出春日限定「莓好時光霜淇淋」。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「春日好食光」系列。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「春日好食光」系列。圖／壽司郎提供

壽司郎

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