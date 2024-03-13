ETRO邀陸男星任嘉倫任全球代言人 形象帥照曝光體現隨興鬆弛感

繼楊冪之後，義大利精品ETRO宣布中國男星任嘉倫出任品牌全球代言人，而在正式消息曝光之前，他也以刺繡機車皮衣夾克搭配黑色經典Vela包款，現身品牌米蘭時裝周期間的大秀。近期任嘉倫和邢菲主演的陸劇「烈焰」因為改編自中國人氣動漫《武庚紀》所以引起網友熱烈討論，而代言精品的新聞釋出，更讓他人氣倍增。

日前任嘉倫穿搭著品牌最新服飾與包款，出席ETRO米蘭時裝周秀場，凸顯了結構感皮革剪裁與華美刺繡精湛工藝。當時就有網友猜測是否將成為ETRO代言人？果不其然，品牌在近期就正式宣布這一消息，並同步釋出新形象大片，任嘉倫身穿春夏系列飛行員夾克，有著富麗緹花織紋裝飾，除了展現自由奔放的藝術風格，還帶出隨興的鬆弛感，並散發時尚俐落氣場。

ETRO新形象大片，任嘉倫身穿春夏系列飛行員夾克，有著富麗緹花織紋裝飾，展現自由奔放的藝術風格。圖／ETRO提供

而ETRO的2024秋冬系列，靈感來自創意總監 Marco De Vincenzo喜歡研究骨董織物而來，於是他檢視了品牌作品，並加入自己內在觀點而成。於是ETRO經典印花巧妙的出現在各種不同材質上，像是毛氈的華麗金箔紋樣，皮革的精美刺繡和粗針織材質上的反向變形蟲織紋等。還利用了厚重傢飾面料透過立體剪裁出短版夾克，搭配宛如身上成為第二層肌膚，有著緹花裝飾的透膚材質，在纖弱和力量之間的反差中結合女性柔美和男性陽剛。

任嘉倫以刺繡機車皮衣夾克搭配黑色經典Vela包款，現身ETRO米蘭時裝周期間的大秀。圖／ETRO提供

同樣為義大利品牌Ermanno Scervino的秋冬系列，則想像將服裝化作成盔甲，精緻輪廓與女性氣質在伸展台上呈現，既能保護身體又展示個性。Ermanno Scervino將柔軟和硬挺的元素結合，重新詮釋品牌的經典風格，並添加了神秘感。於是將細條紋和灰色羊毛等傳統男性服飾面料，裁剪出束腰造型的西裝外套，以及垂肩斜紋大衣和雙層羊毛製成的馬甲洋裝。另外，鱷魚紋壓花皮革也是秋冬系列中的一大特點，搭配寬肩腰身的飛行夾克和性感的馬甲洋裝，展現比例的變化遊戲。

ETRO 2024秋冬系列能看到毛氈上華麗金箔紋樣，皮革的精美刺繡和粗針織材質上的反向變形蟲織紋等。圖／ETRO提供

ETRO 2024秋冬系列，經典印花巧妙的出現在各種不同材質上。圖／ETRO提供

Ermanno Scervino將柔軟和硬挺的元素結合，重新詮釋品牌的經典風格，並添加了神秘感。圖／Ermanno Scervino提供

ETRO利用厚重傢飾面料透過立體剪裁出短版夾克，搭配宛如身上成為第二層肌膚，有著緹花裝飾的透膚材質，結合女性柔美和男性陽剛。圖／ETRO提供