易烊千璽拍代言時尚大片 詮釋張力與想像力 超殺眼神迷暈粉絲

義大利時裝品牌Emporio Armani春夏形象廣告，從微觀和宏觀兩個維度出發，於是先找了阿諾史瓦辛格的帥兒Patrick Schwarzenegger來拍攝。現在更釋出中國歌手暨演員易烊千璽所詮釋的版本，畫面充滿張力與想像力，而望向鏡頭的超殺眼神，更是迷暈一票粉絲。

作為Emporio Armani全球形象代言人易烊千璽，所詮釋的春夏系列廣告，改由攝影師Gregory Harris掌鏡，雖然主題相同卻展現出跟Patrick Schwarzenegger版本的不同面貌。對於演員身份的易烊千璽來說，要藉由姿勢和表情來強調動感與活力並非難事，所以在畫面中呈現了特別視角和比例與自己縮影進行互動，在隨興自在的氛圍裡，又多了幾分帥氣與態度。讓易烊千璽的粉絲們也忍不住在社群平台上回應說「這個角度，我可以」、「眼神有夠殺」。

名模Rolf Schrader演繹SANDRO春夏鏤空鉤針連衣裙。圖／SANDRO提供

法國時尚品牌SANDRO再度攜手Atelier Franck Durand工作室，並在近期曝光春夏形象廣告，由造型師Joe Mckenna和攝影師Chris Rhodes共同呈現。品牌御用的模特兒Rolf Schrader與Achol Ayor、Antoine Brabant和Zaquei Mendes一同入鏡拍攝。他們分別身穿了鏤空鉤針連衣裙、不對稱金絲流蘇連衣裙搭配招牌海軍藍風衣，寬版西裝與米白色皮質機車夾克，藉以呈現春夏系列將材質與色彩融合的精神。而且為了強化上述概念，SANDRO還以陶瓷藝術象徵品牌的創意及可塑性，並成為店鋪櫥窗擺設，來傳達緊密相連的藝術及創意。

義大利時裝品牌Emporio Armani曝光由中國歌手暨演員易烊千璽所詮釋的春夏形象大片。圖／Emporio Armani提供

義大利時裝品牌Emporio Armani曝光由中國歌手暨演員易烊千璽所詮釋的春夏形象大片。圖／Emporio Armani提供

義大利時裝品牌Emporio Armani曝光由中國歌手暨演員易烊千璽所詮釋的春夏形象大片。圖／Emporio Armani提供

義大利時裝品牌Emporio Armani曝光由中國歌手暨演員易烊千璽所詮釋的春夏形象大片。圖／Emporio Armani提供

義大利時裝品牌Emporio Armani曝光由中國歌手暨演員易烊千璽所詮釋的春夏形象大片。圖／Emporio Armani提供

義大利時裝品牌Emporio Armani曝光由中國歌手暨演員易烊千璽所詮釋的春夏形象大片。圖／Emporio Armani提供