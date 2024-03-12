限定3天搶「免費朝食組」 喬亞咖啡加碼送陳柏霖特調
GEORGIA喬亞咖啡首度打造「GEORGIA喬亞咖啡專業咖啡」，並攜手超人氣早餐品牌「真芳」及家樂福「Nakery裸焙坊」推出「專業特選朝食組」，明起連續3天限時限量送，周末再加碼兩款獨家特調限時限量免費供應。
活動首日，品牌代言人「職」感男神–陳柏霖也將現身「GEORGIA喬亞咖啡專業咖啡館」擔任一日咖啡館主理人，不但親手獻上暖心DIY特調，更大方公開時刻勉勵自己的「熱愛堅持、成就專業」8字金句為上班族應援。「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館於3/13（三）至3/17（日）在華山文創園區快閃登場。
日本第一咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」，秉持職人精神選用100%風味絕佳阿拉比卡咖啡豆，透過三大核心工法成就如手沖口感的高品質咖啡饗宴，分別為「黃金粉水比例」、「精控時間溫度」、「精準滴濾速度」，打造如同咖啡師現沖的口感。
即將登場GEORGIA喬亞咖啡專業咖啡館的「專業特選朝食組」，「真芳」推出熱銷豬肉起司蛋及起司起司蛋兩款人氣爆品，「Nakery裸焙坊」則以口感軟Q的鹽可頌搭配風味絕佳的「GEORGIA喬亞咖啡」。3/13（三）至3/15（五）每天早上8:30至10:00，在「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館、或者是附近的「GEORGIA喬亞咖啡」早餐突擊隊，出示上班族夥伴的公司名片或門禁卡，就可以獲得「GEORGIA喬亞咖啡」專業特選朝食組，限時限量送完為止。
此外，周末加碼暖心特調及日式福引搖珠機體驗，完成體驗便能將「GEORGIA 喬亞咖啡」獨家特製工作金句幸運御守帶回家，同時也能品嘗代言人陳柏霖的暖心DIY特調風味。3/16(六)至3/17(日)每日10:00至17:00，至活動現場拍照打卡分享，並標註 #喬亞咖啡 #專業滴濾工法造就手沖口感 #以專業敬專業，即贈喬亞咖啡滴濾無糖黑咖啡、滴濾拿鐵咖啡，以及鳳梨氣泡黑咖啡與棉花糖蜜香肉桂拿鐵兩款特調，共計飲品4選1，每款每日限量100杯，贈完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言