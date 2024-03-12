限定3天搶「免費朝食組」 喬亞咖啡加碼送陳柏霖特調

GEORGIA喬亞咖啡首度打造「GEORGIA喬亞咖啡專業咖啡」，並攜手超人氣早餐品牌「真芳」及家樂福「Nakery裸焙坊」推出「專業特選朝食組」，明起連續3天限時限量送，周末再加碼兩款獨家特調限時限量免費供應。

活動首日，品牌代言人「職」感男神–陳柏霖也將現身「GEORGIA喬亞咖啡專業咖啡館」擔任一日咖啡館主理人，不但親手獻上暖心DIY特調，更大方公開時刻勉勵自己的「熱愛堅持、成就專業」8字金句為上班族應援。「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館於3/13（三）至3/17（日）在華山文創園區快閃登場。

日本第一咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」，秉持職人精神選用100%風味絕佳阿拉比卡咖啡豆，透過三大核心工法成就如手沖口感的高品質咖啡饗宴，分別為「黃金粉水比例」、「精控時間溫度」、「精準滴濾速度」，打造如同咖啡師現沖的口感。

即將登場GEORGIA喬亞咖啡專業咖啡館的「專業特選朝食組」，「真芳」推出熱銷豬肉起司蛋及起司起司蛋兩款人氣爆品，「Nakery裸焙坊」則以口感軟Q的鹽可頌搭配風味絕佳的「GEORGIA喬亞咖啡」。3/13（三）至3/15（五）每天早上8:30至10:00，在「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館、或者是附近的「GEORGIA喬亞咖啡」早餐突擊隊，出示上班族夥伴的公司名片或門禁卡，就可以獲得「GEORGIA喬亞咖啡」專業特選朝食組，限時限量送完為止。