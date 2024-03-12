偉大光影的幕後推手 勞力士支持奧斯卡金像獎鑄就經典
隨著日前第96屆奧斯卡金像獎的落幕，今年又有無數的影人、偉大電影受到表彰，蔚為話題。一向熱衷贊助藝術藝文活動的勞力士（ROLEX），今年再度成為奧斯卡的主要贊助之一，並提供2024年的「綠坊休息室」（Greenroom），除讓入圍的影星名人在此盡情交流或歇息，也再次展示勞力士推動藝術與文明的不遺餘力。
自2016年開始至今，2024年已是勞力士連續八年在好萊塢杜比®劇院舉行的奧斯卡金像獎年度頒獎典禮榮譽贊助商，同時典禮現場再有「奧斯卡理事會獎」（Governors Awards）同樣受到勞力士支持，藉此表揚全世界電影產業的傑出工作者，並向其終身成就致意。事實上，手表與電影卻有互通之處，一只手表要能精密運行，需要無數的零件合作無間，而一部偉大電影的誕生，更需要從導演、演員、幕後工作人員的通力合作，而電影節奏、劇情與張力的鋪排，則需要精妙的計算、烘托，才能將故事說得精彩、動人心弦因而流芳百世。
勞力士不僅擁有多位傑出電影大師如名導馬丁史柯西斯、詹姆士卡麥隆成為品牌代言人，勞力士同時也是位於美國洛杉磯「奧斯卡電影博物館」的創始支持者，一旦前往博物館三樓的「勞力士藝廊」（Rolex Gallery），更能見證無數影史上的經典時刻，並以主展覽《光影傳奇》（Stories of Cinema）領略電影藝術的魅力。
值得一提的是，有別於過往的贊助，今年奧斯卡現場再有兩大隱藏版亮點。其一是網壇天王羅傑費德勒出席了典禮現場，一身白色西裝、蝶型黑色領結的他，手上更赫然配戴上一款勞力士的Daytona Le Mans腕表，黑色面盤、白色次錶盤的設計，是手表愛好者趣稱的「反熊貓面」，並瞬間已於手表愛好社群中引起討論，而第二亮點更藏在勞力士贊助的「綠坊休息室」中，現場陳列了一只目前還未公開細節的、裝飾以漸變石板灰色面盤的40毫米Day-Date（星期日曆型）腕表18K永恆玫瑰金款。
雖然目前勞力士官方暫未提供表款的進一步細節資料，唯表款的星期與日曆功能，確實是勞力士設計中最膾炙人口的長青日常款，透過頂級天文台認證的機芯，將以機芯裝入表殼後每日正負兩秒內的超低誤差，也像一「部」（或一只）戴上手的「最佳影片」，展現隨時光積累而成的雋永，恆常律動、鑄就經典。
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