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FENDI童裝好可愛 可兄弟姐妹一起穿的mini me和泰迪熊
FENDI的2024春夏童裝系列，以品牌2023冬季男裝和女裝假日系列的設計為靈感，打造百搭且經典的服裝，為新生兒到大童各個階段的孩童，創造出更具趣味性和個性的風格，於全球特定FENDI精品門市販售。
不退流行的學院風單品裝飾具有辨識度的符碼，例如風衣共推出駝色、耶魯海軍藍、白堊白、牛仔藍等中性色等多種選擇，搭配FF logo圖案緹花口袋，而米色華達呢布料的FENDI Go-To夾克配有可拆卸的尼龍FF logo圖案連帽衫。百褶迷你裙和長袖洋裝飾有字母組合圖案，上面的迷你Baguette包配件可隨意拆下或重組。羊毛材質千鳥格圖案飛行夾克男女皆宜，重新詮釋創作出學院風的FENDI logo圖案貫穿於針織套裝、牛仔襯衫和翻羊毛外套。圓點圖案則出現在女裝不同布料上，並將FENDI logo隱藏在黑色圓點之間。
放學後的輕鬆穿搭以運動風格為主，融入了些許搖滾元素，例如黑色皮革機車夾克。球衣和運動服上印有受動漫作品啟發的黑白圖案，這些漫畫人物以彩色印在T恤上。針織單品裝飾各種FENDI經典符號，動物圖案出現在女童的洋裝上，數位紮染印花圖案與藍色和黃色的條紋則為男孩增添活潑的氣氛。
FENDI 童裝系列的招牌泰迪熊，出現在印花T恤和嬰兒服裝上。嬰兒系列更沿襲了青少年系列的主題，推出了一系列mini-me單品，可以兄弟姐妹一起穿搭。最可愛的泰迪熊也出現在本季三種尺寸的玩具籃上，另有經典的FF logo圖案、帶有水貂兔耳朵的Pequin條紋， FENDI還利用庫存中最柔軟的貂皮製成少數限量販售的泰迪熊。
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