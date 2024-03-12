Miu Miu 2024巴黎秋冬時裝秀 不協調冷曬跨世代無齡潮
巴黎時裝周的2024秋冬發表已於日前落幕，時尚品牌Miu Miu在日前共發表了68套女裝造形。大秀晚宴邀請了來自歐美、亞洲的明星名人出席，包含TWICE女團成員모모（MOMO）平井桃、女團（G）I-DLE主唱泰星Minnie，以及超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）都盛裝出席，尤其Miu Miu更邀請70歲的中國KOL Qin Huilan走秀，展現跨世代的Miu Miu式風格與果敢自信。
出席晚宴時的Minnie是以短靴搭配袖口反摺的牛仔外套、短褲與寬版腰帶，中性且帥氣；超模Gigi Hadid則是以針織背心搭配黑色短裙，腰際秀出了多層次質地，一如Miu Miu近幾季呈現的隨性慵懶，此外Momo平井桃上身的丹寧小可愛大方秀出隱約的人魚線，外披的麂皮外套更帶有幾許西部牛仔風格。最讓人難忘的則有來自廣西壯族、71歲的KOL Qin Huilan，除參加晚宴，並在走秀時的第29套登場，一身灰色長大衣並飾以水晶鑲嵌，硬朗神情與自信儼然成為2024秋冬巴黎時裝周最時尚老人，沒有之一。
開場時第一套的造型展現了某種老派的優雅：長版的雙排扣風衣外套、珍珠短項鍊、皮手套與休閒長褲，中性且俐落；比寬大還寬大的百摺褲裝是本季常見單品，並為模特兒們分別搭配了高筒靴、防寒登山外套或休閒式襯衫，讓優雅與戶外運動揉和而變形。隨著大秀的進行，模特兒不時將圍巾單獨披在脖子一側，又或一身露出肚臍的超短牛仔外套卻搭配毛絨的寬闊外套，同時連身的針織毛料短裙卻將袖口翻起、戴上皮革長手套，因而給人藍領、工裝的聯想。
女性與女人的身份至此變得模糊，剪羊毛被處理成仿珍稀皮草，絲綢洋裝則在褶皺處理後、化身為棉質針織衫。手套、胸針、小黑裙這些象徵成年女子的元素被和刻意縮小的比例、短袖、圓頭鞋款等單品混搭，整體組合營造出某種不協調、甚至不合時宜的彆扭，但細細深究，正因此種不對稱與不按牌理出牌，形塑了Miu Miu女子、女孩、女人的多元面向，不受教條拘束，但活出真誠與勇敢，而活在當下，或就是Miu Miu 2024秋冬風格的唯一正解。
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