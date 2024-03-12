台中誠品480獨家餐飲、特色品牌陣容 3月23日正式開幕

位於台中七期的「誠品生活480」將在3月23日正式開幕，全棟B1至7樓匯集誠品書店及10家大型主題餐廳、逾百個品牌，包括全台獨家「侍老井精品和牛燒肉會所」、日本料理名店「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」、知名甜點「LADY M」等名店美食齊聚，還有義大利「FORNASETTI」等逾百家質感生活風格品牌。

台中多樣化的餐飲創意與特色讓人印象深刻，誠品生活480主題餐飲獨家引進全台首家「侍老井精品和牛燒肉會所」，主打以日本懷石料理概念策畫特色無菜單套餐，吃得到頂級近江姬和牛、熊本A5等級藤彩牛、海鮮珠寶盒等頂級食材，還有專屬侍肉師桌邊服務，從中午至午夜帶來美味饗宴。

連續3年獲米其林餐盤推薦的「膳馨Shan-Shin」匯集各式古早味手路菜；獲「蔬食米其林」之稱《綠・蔬食評鑑指南》肯定的「ENRICH Restaurant」，帶來療癒系創意蔬食。還有近來展店活躍的日料壽司「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」。以千層蛋糕聞名的「LADY M」、傳承逾80年高雄排隊名店「汕頭泉成沙茶潮鍋」、首次進駐商場將於4月開幕的道地港澳風味火鍋「春囍打邊爐」，以及「非常泰」、「1010湘食堂」、「默爾pasta&pizza」，結合B1「品食光」美食大道，提供全齡層飲食需求。

生活風格品牌獨家引進義大利藝術風格品牌「FORNASETTI」，以19世紀歌劇女伶Lina Cavalieri為謬思，將居家香氛創作為藝術收藏品。全台獨家跨界品牌「溫室。裏」，由台灣設計女裝SU:MI said與綠植景觀設計品牌5PM共同打造療癒溫室，集結設計服飾、輕婚紗、綠藝植栽、輕食咖啡。另有「AVEDA」精緻美髮養護、「Chantecaille香緹卡」有機植萃精華護膚、來自瑞典的「Hästens海絲騰」百年工藝名床、「WHAT MATTERS」獨特玻璃瓶牙膏展現法式極簡環保主義、「誠品生活精選expo SELECT」薈萃綠色保養等。

誠品生活480特色定調為「一座跨界創作的城市生活美學館」，於是處處妝點藝術與創意設計巧思，開幕期間特別邀請曾與Google、Apple等國際知名品牌合作的美英藝術家二人組Craig & Karl帶來色彩鮮豔的戶外大型創作；以軟萌療癒角色征服人心的日本藝術家EMU，以及擅長多元媒材創作、作品充滿未來感的台灣跨域藝術家陳普，也將分別在1-2樓帶來主題個展。5F誠品書店裡還有珍稀藝術大書獨家展售，以及藝術家楊士毅創作的《門神爸媽》剪紙意象作品。