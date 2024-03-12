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Alpine Eagle藍面精鋼對表 永續的時尚運動經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Alpine Eagle系列藍面精鋼鍊帶自動對表。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列藍面精鋼鍊帶自動對表。圖／蕭邦提供

蕭邦的Alpine Eagle時尚運動腕表系列，設計簡約大器，洋溢現代氣息，以當代方式演繹蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）於1980年創作的首款腕表St. Moritz。設計細節承載著他對阿爾卑斯山的熱情和主宰這片地域的威嚴雄鷹的力量，採用蕭邦極為耐磨、可反射光線的獨特Lucent Steel™精鋼製成，當中的循環再造鋼材至少佔80%。其中備受歡迎的藍色表盤款式採用品牌獨創的阿萊奇藍色（Aletsch Blue），搭載經天文台精密時計認證的蕭邦自製自動上鍊機芯，41毫米型號和33毫米的鑲鑽表圈型號，更是被百搭雋永的對表首選。

1980年誕生的St. Moritz腕表不僅是品牌首款的運動腕表，也是一直以高階奢華腕表為核心的蕭邦工坊製作的首款精鋼時計。Alpine Eagle腕表在舍費爾家族祖孫三代的努力下重新改良，於2019年推出。這款時計採用一體成型的表殼與表帶設計，如岩石般的表盤紋理讓人聯想起老鷹的虹膜，指針設計以老鷹羽毛為靈感，而精鋼的清冷光澤就如冰川，「阿萊奇藍」色表盤的顏色，更是以山脈中最壯闊的巨型冰川所折射的幻變光影為靈感。表冠刻古時協助探險家尋找路徑的羅盤玫瑰，如今則寓意善於在命運洪流中選擇正確方向的現代雄鷹。

如系列所有腕錶的平面，Alpine Eagle 41毫米腕表的表圈均經悉心緞光處理，襯以倒角拋光，33毫米表款的表圈更鑲飾美鑽，締造出迷人的光影效果。外觀會根據光照情況有所變化，在明暗之間不停變幻的Lucent Steel™，是蕭邦推動負責任製表的成果，歷時四年開發出的全新鋼材，當中至少80%的成分均為再生材料，並擁有媲美醫療用鋼材的抗過敏性。另外，此精鋼合金的耐磨性能是傳統精鋼的1.5倍，而均勻一致的晶體結構能夠以獨特方式反射光線，光澤亮麗之感堪比黃金。

Alpine Eagle系列41毫米藍面精鋼鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，55萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41毫米藍面精鋼鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，55萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41毫米藍面精鋼鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，55萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41毫米藍面精鋼鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，55萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列33毫米精鋼鑲鑽鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼鑲鑽、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，54萬5,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列33毫米精鋼鑲鑽鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼鑲鑽、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，54萬5,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列藍面精鋼鍊帶自動腕表提供不同尺寸與鑲鑽選擇。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列藍面精鋼鍊帶自動腕表提供不同尺寸與鑲鑽選擇。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41毫米藍面精鋼鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，55萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41毫米藍面精鋼鍊帶自動腕表，Lucent Steel A223精鋼、Chopard 01.01-C型自動上鍊機芯、阿萊奇冰川藍刷紋面盤，55萬1,000元。圖／蕭邦提供

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