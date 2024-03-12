Converse再度攜手Stüssy、A-COLD-WALL*打造聯名潮鞋！該收哪一雙？

Converse近期接連推出話題跨界潮鞋，一雙是Stüssy經典CHUCK 70帆布鞋，另一款則是A-COLD-WALL*聯名WEAPON OX籃球鞋，該如何挑選讓消費者也傷透腦筋。

無論是Stüssy還是A-COLD-WALL*都是當前炙手可熱的潮流品牌，而且Converse也是分別透過兩雙經典鞋來合作，格外受到關注。已經上市的StüssyCHUCK 70帆布鞋，這次融入了品牌發源地美國西岸美學，推出具加州氣息的高低筒鞋款。 採用致敬經典CHUCKS的無漆感鞋邊膠條，結合彰顯90年代氣息的粗糙毛茸感麂皮鞋身，打造大膽街頭風格。另外的A-COLD-WALL*合作款，則是將復古美學加入Converse招牌運動鞋。延續了先前跨界方向，同時把A-COLD-WALL*著名不對稱、創新布料、淡色系等特色，以及仿舊質感與幾何元素結合，展現鮮明個性。鞋面採用皺褶尼龍和翻毛皮材質，燧石灰色鞋面搭配帕莎諾瓦紅內襯，顛覆WEAPON OX籃球鞋給人的印象。

PUMA-180 X-GIRL休閒鞋，5,080元。圖／PUMA提供

而PUMA則是首度與美國女性潮流品牌X-GIRL攜手，以滑板文化、街頭服飾和戶外活動為創作靈感，並選定90年代復古鞋180作為原型，將當代興盛的Y2K等元素融合，推出全新聯名潮鞋。純白鞋面以長毛麂皮及帆布異材質拼接而成，並於鞋頭加入牛巴戈面料提升質感，左腳鞋側加入可拆卸的草莓及彩虹花樣圖樣標章，以鈕扣方式固定在鞋側，右腳則是加入靛藍彎刀別針以3D立體凸顯設計層次，更額外吊掛金色X-GIRL識別及自由女神塗鴉吊牌，最後鞋款皆附上紅白條紋、蘋果綠及米白色鞋帶，以及金色跳豹鞋帶扣，讓女孩可以自主客製想要的外型。

Converse x Stüssy系列CHUCK 70帆布鞋，３,280元。圖／Converse提供

Converse聯名A-COLD-WALL* WEAPON OX籃球鞋，3,880元。圖／Converse提供