第96屆奧斯卡巨星們晚宴喝什麼？ 同款酒單看這裡

連續第二年成為奧斯卡電影博物館官方葡萄酒合作夥伴的希帝（Clarendelle）酒廠，獨家為所有奧斯卡相關活動，提供紅白酒。該酒廠在國內由法蘭絲獨家代理，國內民眾不用飛到頒獎典禮現場，在台灣就可以品飲與奧斯卡好萊塢明星相同的希帝波爾多佳釀。

希帝酒廠由盧森堡親王羅貝爾一手創作。他是家族第四代傳人，曾祖父於1935年收購了歷史悠久的Haut Brion 歐布里昂城堡。 Domaine Clarence Dillon 集團雖主要以其在美酒與美食領域的卓越成就而聞名，但它長期以來也一直是藝術贊助人，羅貝爾親王在其職業生涯早期也曾擔任編劇。

一如擁有近百年悠久傳統的奧斯卡，希帝酒廠以現代化的方式，闡釋了聞名遐邇的法式「生活藝術」。Haut-Brion歐布里昂城堡經驗豐富的釀酒師，全程監督希帝葡萄酒的調配過程。希帝酒廠不計成本，堅持只在酒款陳年至適飲完美酒質時才可釋出，為全球葡萄酒愛好者提供最能代表波爾多風土的優質葡萄酒。

第96屆奧斯卡晚宴所供應的酒單，包括「歐布里昂城堡二軍白酒 2017（La Clarte de Haut-Brion 2017）」、「歐布里昂教會酒堡 2010（La Chapelle de La Mission Haut-Brion 2010）」、「希帝波爾多紅酒 2016（Clarendelle Bordeaux Red 2016）」與「希帝波爾多白酒 2022（Clarendelle Bordeaux White 2022）」。

盧森堡親王羅貝爾表示：「我們非常期待品嚐到主廚Wolfgang Puck及其團隊準備的精美佳餚，與我們葡萄酒相得益彰。」現在買希帝波爾多系列酒款3瓶，就送華納威秀電影票1張。此外，法蘭絲更與全球同步推出限量希帝波爾多紅酒奧斯卡限定版，全台限量24瓶，以奢華全金色瓶身，慶祝希帝波爾多紅酒閃耀星光大道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康