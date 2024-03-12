來大學眼鏡戴哆啦A夢去找哆啦A夢！兒童配鏡加碼再享多重優惠
呼叫哆啦Ａ夢迷注意！可愛警報席捲大學眼鏡，透過與大人小孩都喜歡的《THE 哆啦A夢展台北2023》展覽合作，呼籲家長重視兒童的視力問題，除了趁假期帶孩子們去看展，也別忘了去眼科檢查眼睛，若有配鏡需求建議可以選配兒童專用的鏡框，現在還有鏡片升級智能藍光的活動，守護寶貝的雙眼。
「哆啦A夢」兒童安全鏡框陪伴孩子一起跑跳蹦！
超可愛的「哆啦A夢」兒童鏡框一共超過10款造型，無論是喜歡方框或圓框造型都有，而且鏡腳上還有可愛的哆啦A夢圖案與「DORAEMON」英文 LOGO，簡直萌到不行！此款鏡框採用法國的專利材質，同時符合歐盟及美國的專業認證，環保、無毒、具親膚性。鏡框除了輕盈之外還有超彈力的設計，鏡腳結構採用卡扣方式沒有任何小螺絲，讓小朋友在配戴上除了更加舒適好戴之外，爸媽們也可以更安心！而且還可以搭配最新的周邊離焦鏡片，更積極地幫孩子矯正近視，守護孩子的健康好視力。
「哆啦A夢」鏡框優惠在大學眼鏡全台門市及線上商城多重優惠重磅登場！3/31（日）前至購買哆啦Ａ夢兒童鏡框享免費升級智能藍光，還有機會再抽中限量精美禮、周邊小物等好禮，讓哆啦A夢陪伴小朋友一起探索世界的好幫手！
新學期配鏡享超值優惠 家長配鏡再享5折
新學期許孩子一個盡情揮灑的清晰視野，大學眼鏡提供最貼心的專業服務及最優質的商品，陪伴全家一起迎好視，推出開學配鏡雙享好視優惠活動，即日起至4/30（二）學童配鏡享免費升級智能藍光，家長配鏡再享5折優惠，會員專屬滿額折優惠，滿4000元折400元、滿6000元折800元，還可以享有大學葉黃素配鏡加價購，內外防護都升級，讓孩子學習晶亮舒適再加分。了解更多資訊請洽 大學眼鏡官方網站。
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