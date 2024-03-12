STAYREAL PARK主題店現身高雄 搶跟「純真兔兔」同框打卡要及時

以「逛公園才是正經事」為概念，台牌Stayreal在去年首度於北京打造STAYREAL PARK主題快閃店，便是透過迷你公園形式呈現，既能逛又能與展品互動，受到消費者好評。於是Stayreal便把主題快閃店再度移師高雄展出，並規劃出10大拍照打卡區，包括5公尺高的巨型ALOHA純真兔兔、3公尺高蜜蜂乓乓等，直至3月31日為止。

繼北京、上海、廣州和台中等地之後，STAYREAL PARK主題快閃店來到了高雄，進駐夢時代購物中心，以豐富多元互動體驗加上吸睛潮流元素，吸引消費者矚目。除了有受歡迎的巨型ALOHA純真兔兔坐鎮外，還推出3公尺高的大型新角色蜜蜂乓乓；更打造熱情陽光沙灘區，讓人不用曬太陽也能一秒到海邊。此次還有升級的音樂廣場打卡區，能挑選喜歡的主題曲拍照打卡、好拍好玩的放鬆躺平區，帶來像是露營的放鬆心情。同時，還有魔魔胡胡胡蘿蔔區、潮流販賣部、時光機海報牆、以及憨人拍貼相館…等眾多場景，以沉浸式體驗，帶領眾人一起回歸下課、下班後公園見的美好時光。

LEGO®迪士尼系列首度全新的「白雪公主」小屋，細膩還原故事場景如舒適的臥房、精巧的用餐區與廚房，讓拼砌過程有驚喜。圖／LEGO提供

雖然童話故事《白雪公主》耳熟能詳，不過直到現在，LEGO®迪士尼系列才首度推出相關產品，全新的「白雪公主」小屋，細膩還原故事場景，如舒適的臥房、精巧的用餐區與廚房，壁爐更設計發光積木零件，讓拼砌過程有更多驚喜。此外，可拆卸屋頂完整展現屋內各區域內部裝潢細節與巧思，還有許願井和玻璃棺材的搭配樹木造景，重現白雪公主等待王子之吻的場景。盒組提供10個經典角色，包含白雪公主、皇后假扮的壞巫婆、王子、七只小矮人以及多款的迪士尼動物玩偶，邀消費者走入夢幻的故事回憶。

STAYREAL PARK主題快閃店熱情陽光沙灘區，讓人不用曬太陽也能一秒到海邊。圖／Stayreal提供

STAYREAL PARK主題快閃店的放鬆躺平區，帶來像是露營的放鬆心情。圖／Stayreal提供