丑角藝術的開創者 「酷雲劇場」用十齣戲紀念孫正陽

京劇丑角泰斗孫正陽上周五以93歲高齡在上海辭世，昨舉行告別式，辜公亮文教基金會特別在YouTube戲曲頻道「酷雲劇場」推出「孫正陽紀念特輯」，釋出孫正陽過去在台北演出的精彩影片共10部。自1990年代末期起近20年時間，孫正陽屢應辜公亮文教基金會之邀來台擔任客席，與李寶春合作演出十餘齣精湛好戲，創演許多活潑可愛的人物。

辜公亮文教基金會指出，孫正陽擁有70年以上舞台經驗，在上海戲劇學校與一代青衣顧正秋同屬「正」字輩，專攻文武丑。他幼功紮實，文武兼備，嗓音脆亮，唸白爽利，兼併南北流派特點，無論扮演男女老少任何角色，都能精準掌握人物風格，詼諧雅致，戲而不謔，是位天才演員。他並獨創由丑角領銜的劇目，可說是當代丑角藝術的開創者。

辜公亮基金會執行長辜懷群指出，在很多表演形式裡，小丑都是搞笑用的；但在戲曲裡，小丑必須多學多能，扮演可信可愛、有自己的性情和故事的人物。在京劇生旦淨末丑的行當之中，只有丑角不設限 ──他忽男忽女，忽老忽少，允文允武，消遣別人嘲弄自己，還可以跟觀眾互動不算出戲。一位頂尖的丑在劇團裡是珍貴無比。

辜懷群表示，孫正陽曾有15年的時間，每年到台灣來，搭檔文武老生李寶春，為辜公亮文教基金會做文化公益演出。他敬業樂群，為人豁達，對待後生溫暖寬厚；無論新戲老戲都輕鬆拿起，永遠展現驚人的創作力。

「酷雲劇場」此次播放的十齣戲中，孫正陽從老人演到小孩，從男人演到女人，從正派演到反派，從文演到武，從嚴肅腹黑演到下流萌呆，從老戲演到新老戲，引領戲迷一起來懷念這位難能可貴的丑角藝術家。

●「孫正陽紀念特輯」播出戲碼包括：《奇冤報》、《試妻大劈棺》、《慶頂珠》、《孫安進京》、《一捧雪》、《十五貫》、《櫃中緣》、《巴山秀才》、《大英節烈》、《鳳還巢》。觀賞期間為二週，即日起到3月25日週一晚上7點半為止。【酷雲劇場】：https://bit.ly/3V5BeBQ