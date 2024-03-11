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白色情人節限定 中衛在各通路開賣「若芽綠」等新色口罩

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
3月14日是白色情人節，專業醫材大廠CSD中衛自即日起，限量開賣「Simply White SS24」限定新色口罩。圖／中衛提供
3月14日是白色情人節，專業醫材大廠CSD中衛自即日起，限量開賣「Simply White SS24」限定新色口罩。圖／中衛提供

3月14日是白色情人節，專業醫材大廠CSD中衛自即日起，限量開賣「Simply White SS24」限定新色口罩，單彩耳帶是「若芽綠」，編織耳帶則由「若芽綠」與「露草藍」2色交織而成，每盒兩款限定新色各15片，總共30片。平面款售價260元，3D款口價350元。

中衛行銷經理周令怡表示，淡雅的「若芽綠」，如同春日嫩芽，讓人彷彿置身春日花園；「若芽綠」與「露草藍」交織而成的耳帶，宛如春夏的陽光，輕柔照在新芽上的晶瑩露水，綻放低調光芒。

「Simply White SS24」自即日起，康是美、屈臣氏、日藥本舖、躍獅等實體通路以及康是美旗艦館、博客來旗艦館、momo、PChome、蝦皮、yahoo、媽咪愛、PayEasy、小三美日、誠品線上等電商通路同時開賣。

此外，為慶祝白色情人節，鼓勵想脫單的人，勇敢公開告白，自即日起到14日白色情人節期間，中衛特地聯手momo、PChome、博客來、康是美、日藥本舖、躍獅、Yahoo、媽咪愛、誠品線上等9大通路商，在各大臉書粉絲專頁舉辦「告白送白色情人禮盒」活動。

周令怡說，參加玩告白遊戲，只要寫下想告白的內容，並tag好友，就有機會抽中市價約1680元的「Simply White白色情人節禮盒」，內含一盒Simply White SS24 3D立體口罩、一個CSD專屬香氛顯字蠟燭、一盒白色火柴及一張情人節祝福小卡，總共30份禮盒。

3月14日是白色情人節，專業醫材大廠CSD中衛自即日起，限量開賣「Simply White SS24」限定新色口罩。圖／中衛提供
3月14日是白色情人節，專業醫材大廠CSD中衛自即日起，限量開賣「Simply White SS24」限定新色口罩。圖／中衛提供

中衛 告白 白色情人節

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