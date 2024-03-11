韓星Rain為K-SWISS澳門新店站台 擔任大秀表演嘉賓秋冬服飾搶先穿！

運動休閒品牌K-SWISS澳門全新旗艦店在日前開幕，並同步發表2024秋冬系列，於是邀請韓星Rain擔任剪綵嘉賓之外，還在大秀上勁歌熱舞。同場更有謝霆鋒、台灣代言人周曉涵等人一同現身支持，使消費者有感品牌的轉變。

K-SWISS首間澳門旗艦店就進駐威尼斯人購物中心，店裝以時尚、精緻、奢華為主調，並營造寬敞的空間感。獨家KARL LAGERFELD及McLaren限量聯名系列鞋履，還提供包括了由謝霆鋒擔任主形象的CLUB休閒時尚系列與春夏新裝。而且K-SWISS為了要強調轉型，同時喚起消費者對於品牌的網球基因，於是首度舉辦時尚大秀，展示主打菁英運動的CLUB系列及專業網球運動COURT系列。

韓星Rain除了參與澳門旗艦店開幕活動之外，更成為時尚大秀的表演嘉賓，身穿K-SWISS秋冬運動都會系列出場。圖／K-SWISS提供

而韓星Rain除了參與澳門旗艦店開幕活動之外，更成為時尚大秀的表演嘉賓，身穿K-SWISS秋冬運動都會系列出場，凸顯防水材料和貼合工藝打造最佳防水性能，不僅適合日常運動，更適合上班通勤穿搭，還能應付多種場景及天氣變化。 不僅如此，K-SWISS還在大秀上首次曝光由具有豐富經驗日本設計師開發的K∙INFINITY滑雪服系列，除了有專為滑雪和單雙板滑雪動作設計的版型之外，更採用具極強防水功能的物料Dermizax製成。

謝霆鋒現身K-SWISS澳門活動。圖／K-SWISS提供

而提到防水機能，就不能忘了街頭軍靴王者的PALLADIUM首度與Vibram®科技聯名，推出PALLARIDER MID WP+全新橘標系列靴款。品牌以PAMPA經典法式軍靴為設計原型，最大特色就是鞋底為舒適回彈、耐用EVA+橡膠打造，多指向的鞋底刻紋加上輕量化設計，不只防磨更提升長時間行走的舒適體驗。

K-SWISS首次曝光由具有豐富經驗日本設計師開發的K∙INFINITY滑雪服系列。圖／K-SWISS提供

台灣代言人周曉涵現身K-SWISS澳門活動。圖／K-SWISS提供

街頭軍靴王者的PALLADIUM首度與Vibram®科技聯名，推出PALLARIDER MID WP+全新橘標系列靴款。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLARIDER MID WP+橘標防水系列靴，4,280元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLARIDER MID WP+橘標防水系列靴，4,280元。圖／PALLADIUM提供