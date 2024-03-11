開賣5分鐘就狂掃萬張...奇美英國珍藏特展一般票今午開搶幾完售

奇美博物館5月2日將迎來國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」本月5日中午12點早鳥票開賣，就創下3分鐘售完紀錄。今午館方再開放5、6月一般票現場及網路預購，首位排隊預購成功的民眾表示，之前早鳥票反應太熱烈根本搶不到，乾脆今天7點半先到博物館前等待準備買票。館方表示開賣5分鐘內，官網售票平台就銷售超過1萬張，直至下午2點官網售票平台已幾近完售，目前各個平台尚有少量餘票，

今記者前往奇美博物館現場，不到12點售票櫃台前就已經有數十位民眾依序排隊，等待購票。首位購票的民眾表示，之前早鳥票反應太熱烈根本搶不到，乾脆今天7點半先到博物館前等待，9點半開館後就一直坐在位子上準備買票。另名民眾表示，自己本身是美術系畢業，以往只能在書本上看到這些大師的作品，想不到真跡將降落在台南，一定要預購起來好好欣賞。

除了現場購票反應佳之外，就連網路預購的情形同樣熱烈，12點開賣後記者再上官網售票平台，實測網頁一度跳出「目前線上人數過多，請稍後再試」的提醒，不過2分鐘過後，購票系統恢復正常，能夠順利購票。

館方表示，此次開放5、6月預購票，除周三外，每天分別開放8時段供民眾預約時段購買，若時段額滿就會在網站上提醒。開賣5分鐘內，官網售票平台就銷售超過1萬張，官網在下午兩點左右已幾近完售，目前各個平台尚有少量餘票。

館方指出，為因應此波售票，館方特別依據上次的售票情況，將平台效能提升至4倍以上，相當於大型演唱會的售票流量等級，但開賣瞬間的網路流量仍然一度超過設定，因此造成塞車，目前已恢復正常。

館方還指出，特展展廳400坪左右，估計同時段能夠容納1000名遊客觀賞，開展後將會依現場情況、人數調整，會讓首先購票遊客進入，若現場購票民眾可能要稍後，等待人數降下才開放入內參觀。