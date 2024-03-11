4款封面！麥當勞「甜心卡」新開賣 2種經典商品消失了

粉絲們準備好了嗎？麥當勞將於3月13日推出全新「甜心卡」，今年以「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」為主題，共有「麥當勞叔叔」、「奶昔大哥」、「漢堡神偷」與「大鳥姊姊」等4種款式，憑卡全年均可享「買A送B」的優惠。另外麥當勞也宣佈，「OREO草莓冰炫風」、「草莓優格雙餡派」也將重新回歸市場。

歡慶麥當勞在台40週年，已經連續18年推出的「甜心卡」換上2024年限定新裝，共推出「麥當勞叔叔」、「奶昔大哥」、「漢堡神偷」與「大鳥姊姊」4款超萌設計。自3月13日起限量開賣，每張原價49元、長期優惠價39元，全套4款售價156元。麥當勞也宣佈，自2018年停售的「焦糖冰奶茶」自3月27日起正式回歸，單點66元，並且也將納入「甜心卡A區」。

除此之外，自3月13日起，麥當勞「OREO草莓冰炫風」也將回歸市場，另外「草莓優格雙餡派」則於3月27日回歸。「OREO草莓冰炫風」將經典OREO餅乾脆片及草莓果醬與冰淇淋攪拌均勻，有著草莓的酸甜滋味，單點69元。「草莓優格雙餡派」則可感受草莓果醬與香滑優格的多層次口感，單點48元。麥當勞APP全球版自3月13日至3月15日也推出嘗鮮優惠券，「OREO草莓冰炫風」特價65元，售完為止。