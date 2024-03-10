CITIZEN新光動能電波對時表 陪你耍浪漫、一起看日升月落

以體現日式美學和質感生活為主題，CITIZEN近期推出了全新光動能全球電波對時表，包含能自動月相盈虧顯示的男款，以及有著日月顯示的xC系列女表，讓消費者輕易搭配成對，與重視的人一起耍浪漫。

CITIZEN以「夜川月」為靈感，設計出全新光動能全球電波對時限定腕表，採用黑色表殼與表鍊，襯托午夜藍表盤，如同將星空縮小放置在手腕上，也讓整體顯得俐落大方。同時CITIZEN還讓這款報搭載Luna Program月相自動計算系統，從電波塔所接收的日期信息轉成萬年曆去計算每日月相、顯示在6點鐘的小表盤上，並將月亮以顯眼金黃色點綴，凸顯陰影紋路。羅馬時標呈現星座浮在夜空為意象，秒鐘刻度採圓點時標設計，如月球移動軌跡；表耳為金屬明亮原色，並加入獨家表面硬化技術Duratect處理，呼應表盤的銀點光芒。而且透過月相南北半球切換的功能，將表冠拉至第一節後，按下於2點鐘方向按把，即可切換南北半球之月亮圓缺，將月相表的浪漫及實用性完美展現。

CITIZEN xC系列「韶光」電波對時表款，表殼的側面以戒環滾珠邊裝飾，呈現如珠寶般的精緻感。圖／CITIZEN提供

與男表相呼應的就是xC系列「韶光」電波對時表款，表殼的側面以戒環滾珠邊裝飾，呈現如珠寶般的精緻感。6點鐘方向有著日月顯示表盤，以月亮代表夜晚、流星象徵傍晚、太陽代表白晝、鳥兒代表清晨時光，隨著24小時逐時循環出現。另外，以星空為意象的午夜藍表盤上，3點與9點鐘處點綴了實驗室培育鑽石，搭配表圈內圈環繞24個城市時間，以及花瓣造型指針，融入日系優雅感，增添夜晚的寂靜丰采。

CITIZEN以「夜川月」為靈感，設計出全新光動能全球電波對時限定腕表，採用黑色表殼與表鍊，襯托午夜藍表盤，讓整體顯得俐落大方。圖／CITIZEN提供

CITIZEN GENT'S系列光動能全球電波對時BY1007-60L限定腕表，鈦金屬表殼、表鍊，約55,800元。圖／CITIZEN提供