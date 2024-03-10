簡約就是時髦！李敏鎬大長腿秀FENDI新包

迎接優雅又休閒的2024年春夏，FENDI推出由韓國演員李敏鎬情繹的2024春夏男裝系列形象照，展現FENDI的實用優雅。系列照片中，李敏鎬共演繹了三套不同的色調與質感的服飾，先是穿著飾有Selleria縫線的米色皮衣，搭配FF logo圖案針織衫及水洗牛仔褲，展現簡約時尚的風采，另一套設計則是海軍藍色單排扣夾克和成套褲子搭配米色羊毛網眼毛衣。最後他透過牛仔FF圖案夾克和成套褲子，重新詮釋現代工裝風格。從品牌經典之作的Peekaboo ISeeU Xcross、Selleria Maxi Baguette到全新極簡風格斜背包FENDI Chiodo，系列穿搭也完美傳遞出品牌本季「企業工匠」的完整概念。

而以修身的剪裁展現男士身材的2024年Berluti春夏系列，推出全新B-Volute系列的皮革包款與鞋履，設計靈感來自Berluti歷史最悠久的Marbeuf店鋪裡彰顯藝術的鐵鑄扶梯，形狀像代表品牌名稱的字母B別具特色，化作包款上的鎖扣和樂福鞋面上的裝飾扣。台灣男星包括宋柏緯、蔡凡熙、初孟軒、管麟，以各自的風格在都市不同場合中，將男仕的內斂不失雅致風尚提升至另一個層次。 Berluti B- Volute粒面皮革旅行袋，23萬6,000元。圖／Berluti提供 男演員蔡凡熙身穿Berluti2024春夏系列。圖／摘自IG @caiven.c Berluti B- Volute粒面皮革郵差包，15萬1,000元。圖／Berluti提供 李敏鎬演繹FENDI 2024春夏男裝系列飾有Selleria縫線的米色皮衣，搭配FF logo圖案針織衫及水洗牛仔褲。圖／FENDI提供 男演員宋柏緯身穿Berluti2024春夏系列。圖／摘自IG @_edisonsoong 李敏鎬演繹FENDI 2024春夏男裝系列牛仔FF圖案夾克和成套褲子，重新詮釋現代工裝風格。圖／FENDI提供 李敏鎬演繹FENDI 2024春夏男裝系列海軍藍色單排扣夾克和成套褲子，搭配米色羊毛網眼毛衣。圖／FENDI提供 李敏鎬演繹FENDI 2024春夏男裝系列飾有Selleria縫線的米色皮衣，搭配FF logo圖案針織衫及水洗牛仔褲。圖／FENDI提供 李敏鎬演繹FENDI 2024春夏男裝系列牛仔FF圖案夾克和成套褲子，重新詮釋現代工裝風格。 男演員管麟身穿Berluti2024春夏系列。圖／摘自IG @whatpeterdid_0207 男演員初孟軒穿Berluti2024春夏系列。圖／摘自IG @ernie0421