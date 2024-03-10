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Jisoo自立門戶後時尚首作！為長期合作愛牌影片好性感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供
SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供

源自倫敦時尚品牌self-portrait與韓團BLACKPINK成員Jisoo合作的品牌最新形象廣告，這不僅是self-portrait與一列國際知名巨星合作形象廣告以來，首次與音樂人合作，也是Jisoo宣布成立自己的經紀公司Blissoo後發表的第一個作品。

在這系列由Yoon JiYong在首爾拍攝的2024年春夏系列最新形象廣告中， Jisoo穿著self-portrait 2024年春夏系列的短洋裝，包含帶有黑色飾邊的淺粉色亮片迷你裙、鑲有鑽石飾邊的淺粉色點網中長款、帶有細緻花朵點綴的白色亮片迷你洋裝，和一件橘色與粉色相間並鑲有螢石的迷你裙款，展現了self-portrait女性的力量、自在和敏感。

於2013年創立self-portrait的創意總監Han Chong表示音樂一直是他重要的創作靈感來源，「我們多年前就開始與Jisoo合作，無論是在舞台上或舞台下，都曾經為她設計服裝，所以很自然地能有這樣的合作，這都是我們不斷努力建立和經營關係的軌跡。看著她成為一個國際級偶像的旅程，對我來說是如此的鼓舞人心，不僅對我而言，對許多粉絲也是如此。善良、鼓舞人心、敏感且堅強是她成為許多人心中模範的原因， 我希望她內外兼具的美麗，能透過我們在首爾共同拍攝的系列形象廣告中嶄露無遺。」

SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供
SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供
SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供
SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供
SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供
SELF-PORTRAIT釋出與BLACKPINK成員JISOO合作的最新形象廣告。圖／惇聚國際提供
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