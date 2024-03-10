Jisoo自立門戶後時尚首作！為長期合作愛牌影片好性感

源自倫敦時尚品牌self-portrait與韓團BLACKPINK成員Jisoo合作的品牌最新形象廣告，這不僅是self-portrait與一列國際知名巨星合作形象廣告以來，首次與音樂人合作，也是Jisoo宣布成立自己的經紀公司Blissoo後發表的第一個作品。

在這系列由Yoon JiYong在首爾拍攝的2024年春夏系列最新形象廣告中， Jisoo穿著self-portrait 2024年春夏系列的短洋裝，包含帶有黑色飾邊的淺粉色亮片迷你裙、鑲有鑽石飾邊的淺粉色點網中長款、帶有細緻花朵點綴的白色亮片迷你洋裝，和一件橘色與粉色相間並鑲有螢石的迷你裙款，展現了self-portrait女性的力量、自在和敏感。