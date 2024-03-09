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囤貨囤起來！全聯「衛生紙小學堂」每抽不到0.1元 挑戰三層市場最低價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯衛生紙單筆滿699元現折100元，指定三、四層衛生紙任3串加贈500福利點。圖／全聯福利中心提供
全聯衛生紙單筆滿699元現折100元，指定三、四層衛生紙任3串加贈500福利點。圖／全聯福利中心提供

每天生活不可少，房間、廁所、廚房愛用的全都不同款的衛生紙，遇到優惠檔期肯定要囤貨囤起來！全聯即日起至3月21日推出「衛生紙小學堂」，實體門市購買全店衛生紙/面紙/廚房紙巾單筆每滿699元現折100元（可累折），持福利卡購買三/四層抽取衛生紙，單筆任3串再贈500福利點（可累贈），折價搭配贈點雙重超殺優惠。除此之外，買衛生紙/面紙/廚紙加購指定日用品任1件，還能現折10元。活動首推全聯獨家「怡柔3層抽取衛生紙100抽 × 12包」特價149元，3月21日前買6串享現折100元外，福利卡友再加贈1,000福利點，回饋後每抽只要0.097元，挑戰三層市場最低價，同場加應多款買1送1品項，買越多省越多。

不想自己扛回家的民眾，全聯隔日達整箱買最划算，一鍵下單送到家。活動期間下單箱購商品衛生紙/面紙/廚房紙巾，單筆消費滿699元即贈1,000福利點，單日/單卡回饋無上限。而活動期間每週六、日、一，同時也適用單筆消費滿1,500元折抵100元、折後金額每滿1,500元再加碼贈1,000福利點，還有推薦單品天天驚喜價，邀會員天天打開App挖寶。

大潤發即日起至3月21日同步推出出「超級品牌周」，超過500件商品買1送1，單筆滿1,000元送100元現金抵用券（每人每卡期間限領2張），使用大潤發聯名卡綁定全支付，更祭出最高回饋6.5%，還有多款商品享第2件5折、加1元多1件等優惠。其中必囤貨的有「大拇指 抽取式衛生紙」1串（130抽/36包）原價399元，特價389元，買2串再送130抽6包，平均1包不到10元；還有獨家「春風Hello Kitty捲筒廚房紙巾」1串（120張/6入）原價165元，特價119元，通過HACCP食品級驗證，接觸生熟食都安心。

大潤發首推大拇指抽取式衛生紙，買2串再送6包，換算1包不到10元太划算。圖／大潤發提供
大潤發首推大拇指抽取式衛生紙，買2串再送6包，換算1包不到10元太划算。圖／大潤發提供
全聯「衛生紙小學堂」優惠每抽不到0.1元，挑戰三層衛生紙新低價。圖／全聯福利中心提供
全聯「衛生紙小學堂」優惠每抽不到0.1元，挑戰三層衛生紙新低價。圖／全聯福利中心提供

廚房 紙巾 衛生紙

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