囤貨囤起來！全聯「衛生紙小學堂」每抽不到0.1元 挑戰三層市場最低價

每天生活不可少，房間、廁所、廚房愛用的全都不同款的衛生紙，遇到優惠檔期肯定要囤貨囤起來！全聯即日起至3月21日推出「衛生紙小學堂」，實體門市購買全店衛生紙/面紙/廚房紙巾單筆每滿699元現折100元（可累折），持福利卡購買三/四層抽取衛生紙，單筆任3串再贈500福利點（可累贈），折價搭配贈點雙重超殺優惠。除此之外，買衛生紙/面紙/廚紙加購指定日用品任1件，還能現折10元。活動首推全聯獨家「怡柔3層抽取衛生紙100抽 × 12包」特價149元，3月21日前買6串享現折100元外，福利卡友再加贈1,000福利點，回饋後每抽只要0.097元，挑戰三層市場最低價，同場加應多款買1送1品項，買越多省越多。

不想自己扛回家的民眾，全聯隔日達整箱買最划算，一鍵下單送到家。活動期間下單箱購商品衛生紙/面紙/廚房紙巾，單筆消費滿699元即贈1,000福利點，單日/單卡回饋無上限。而活動期間每週六、日、一，同時也適用單筆消費滿1,500元折抵100元、折後金額每滿1,500元再加碼贈1,000福利點，還有推薦單品天天驚喜價，邀會員天天打開App挖寶。