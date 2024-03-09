全聯響應植樹月捐600棵樹助永續 瑞康屋環保換購活動再加碼抽機票

隨著全球吹起永續熱潮，身為「全民超市」的全聯也在印花活動上響應循環永續概念，繼2023年6月與義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」合作，提供消費者換購海廢原料製成的包款後，這次更攜手瑞士國寶級品牌「瑞康屋KUHN RIKON」，與大潤發共同推出一系列真空收納用品與獨家開發的廚餘機，其中真空密封罐皆以RPET回收寶特瓶材質製作，讓環境保護意識更融入生活，賦予印花換購活動新的意義。

目前持續熱烈進行中的全聯瑞康屋KUHN RIKON印花集點換購活動，消費者用5枚、10枚、20枚、40枚、50枚印花加購0～5,299元或用福利點0元、發幣0元換購方式，就能輕鬆入手。受到0元換購的吸引，活動去年底一推出就受到民眾踴躍換購，其中「真空密封袋大/中/小5入組」與「真空方形環保密封盒-小670ml」2款換購商品大受歡迎，因為將達換購上限，將提早停止換購，其他品項則延長至5月23日截止，想為環保盡心力的民眾們可把握最後換購機會。而為回饋消費者，全聯也宣布加碼推出會員獨享抽機票活動，共計抽出新加坡/宿霧/峇厘島來回機票共6名，會員只要於5月23日前換購瑞康屋廚餘處理機，即可享1次抽獎機會。

這兩次環保印花集點換購活動除了能用優惠價格換到實用商品，掃描每張印花貼紙背後的QR Code登錄序號參加抽獎的同時，還能支持由聯合國即刻行動官方平台AWORLD推行的環保積分活動。本檔「瑞康屋KUHN RIKON」印花換購活動中也提出了每100萬環保積分，全聯即種植100棵樹苗計畫，在消費者熱烈響應之下，進度超出預期，不到4個月的時間就累積400萬積分的好成績，預計整檔活動將可突破600萬環保積分。