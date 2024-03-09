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以視覺感受的時光小夜曲 德系機械製表 演繹柔美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）推出新款Serenade Luna小夜曲月相表，以精密機芯、補捉月亮精準的運作變換。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）推出新款Serenade Luna小夜曲月相表，以精密機芯、補捉月亮精準的運作變換。圖／格拉蘇蒂原創提供

月亮的美與時間相似之處，平常不曾明顯感受，總要透過月亮的陰晴圓缺，才能感受到圓融與圓滿的重要性，一如當時間總是稀缺的時刻、才顯珍貴。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）推出新款Serenade Luna小夜曲月相表，以輕巧的32.5毫米，成為一曲「戴」上手的時光樂章、柔美且當代。

雖然現行的日曆是以30或31日為一天，但月相的陰晴圓缺卻是以29又5.3天為一周期，因此在古代、月相的顯示周期特別複雜難以顯示計算。專門為了32.5毫米表殼打造的Calibre 35自動上鍊機芯，除了具有超精密月相、每122年才有一日誤差，並可以表冠單獨對月相進行單向調整、而不致中斷表款運作。

Calibre 35自動上鍊機芯並使用了矽質游絲、可避免磁場與溫度對腕表運作的干擾、更為精確精準，並具備60小時動力儲存，面盤並有銀或藍色面盤，表殼鑲鑽或無鑽，精鋼或玫瑰金表殼；其中精鋼款將為銀色或藍色面盤，而玫瑰金款則搭配了綠色面盤，同時11組小時時標都鑲嵌單顆或雙顆鑽石，已於三月起問市、價格店洽。

Calibre 35自動上鍊機芯具有金質自動盤，機芯並具有藍鋼螺絲、金質擺輪、人工寶石軸承與精緻的打磨修飾。圖／格拉蘇蒂原創提供
Calibre 35自動上鍊機芯具有金質自動盤，機芯並具有藍鋼螺絲、金質擺輪、人工寶石軸承與精緻的打磨修飾。圖／格拉蘇蒂原創提供
Serenade Luna小夜曲月相表另有玫瑰金款式、搭配綠色面盤與皮帶。圖／格拉蘇蒂原創提供
Serenade Luna小夜曲月相表另有玫瑰金款式、搭配綠色面盤與皮帶。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）Serenade Luna小夜曲月相表。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）Serenade Luna小夜曲月相表。圖／格拉蘇蒂原創提供

品牌 德國 鑽石

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