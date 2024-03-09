以視覺感受的時光小夜曲 德系機械製表 演繹柔美

月亮的美與時間相似之處，平常不曾明顯感受，總要透過月亮的陰晴圓缺，才能感受到圓融與圓滿的重要性，一如當時間總是稀缺的時刻、才顯珍貴。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）推出新款Serenade Luna小夜曲月相表，以輕巧的32.5毫米，成為一曲「戴」上手的時光樂章、柔美且當代。

雖然現行的日曆是以30或31日為一天，但月相的陰晴圓缺卻是以29又5.3天為一周期，因此在古代、月相的顯示周期特別複雜難以顯示計算。專門為了32.5毫米表殼打造的Calibre 35自動上鍊機芯，除了具有超精密月相、每122年才有一日誤差，並可以表冠單獨對月相進行單向調整、而不致中斷表款運作。