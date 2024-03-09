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新懶人打掃神器！科沃斯DEEBOT X2 COMBO一機整合旗艦掃拖機器人、手持吸塵器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DEEBOT X2 COMBO集結雙向集塵、熱水洗熱風烘乾拖布的十合一全能基座，打造智慧便利新家居。圖／科沃斯提供
DEEBOT X2 COMBO集結雙向集塵、熱水洗熱風烘乾拖布的十合一全能基座，打造智慧便利新家居。圖／科沃斯提供

都會區居住空間寸土寸金，想要同時提升空間效能與居住機能，一台解決多種需求的多功能家電肯定是首選，而近來這股多工風潮也吹向地面清潔家電，紛紛推出結合手持吸塵器與掃拖機器人的創新產品。

科沃斯ECOVACS宣布推出全新複合式清潔智慧家電「DEEBOT X2 COMBO」，融合「DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人」與「多功能手持吸塵器」，一次解決家中地面清潔與家具縫隙、天花板角落、沙發或床墊等立體面的清掃工作，一機滿足居家清潔所有面向。全能基座更可雙向集塵不須煩惱手動清潔機台內髒污、塵埃飛揚接觸過敏原的困擾。

DEEBOT X2 COMBO建議售價36,888元，3月12日起至4月12日於flying V平台獨家限定售價34,888元，3月11日前搶先購買預購券，還能於預購開賣72小時內，以最低32,888元的價格優惠入手，4月中旬於各大電商通路全面正式開賣。

其中，手持吸塵器配備4種可互換刷頭，包括「防纏繞V型地刷」、「除螨刷」、「扁頭刷」、「縫隙刷」輕鬆潔淨家中不同角落，並配備強大的四重過濾技術和可水洗的13級HEPA濾網，有效去除99.97%微塵與過敏原。

掃拖機器人則是搭載自動駕駛級的「超廣角半固態光達」，以內建的2組LiDAR傳感器為核心，搭配獨家「AI深度及強化學習技術」持續最佳化清潔行程。還有全新進化的「AIVI 3D 2.0視覺避障技術」，透過3D結構光和內建攝影機完善動態避障方案，輕鬆適應複雜的清潔環境。而9.5公分極薄、32公分窄機身設計，各種低矮角落空間都不漏掃。

手持吸塵器與掃拖機器人共用的「雙向集塵全能基座」也不簡單，10秒鐘快速清空雙機塵盒，並採用獨家「分段壓縮式集塵技術」延長替換週期。此外，「十合一全能基座」更包含55度熱水自動回洗拖布、45度立體循環熱風烘乾、電控水箱自動補水、銀離子全面除菌、基座自清潔、可拆卸式底座等全面性功能，還能選購自動上下水模組，可以自動添加清水、排除汙水、添加清潔液，將懶人打掃神器發揮到極致。

DEEBOT X2 COMBO的手持吸塵器配備4種可互換刷頭，讓立體清潔死角無所遁形。圖／科沃斯提供
DEEBOT X2 COMBO的手持吸塵器配備4種可互換刷頭，讓立體清潔死角無所遁形。圖／科沃斯提供
DEEBOT X2 COMBO所搭載的手持吸塵器，不僅有即時清潔的便利性，更可以清掃到居家立體面的髒汙。圖／科沃斯提供
DEEBOT X2 COMBO所搭載的手持吸塵器，不僅有即時清潔的便利性，更可以清掃到居家立體面的髒汙。圖／科沃斯提供

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