創廠以來最高年份！艾德多爾25與30年重雪莉版原酒首發

以雪莉桶風格見長、手工釀造的艾德多爾酒廠，自 1825 年建立至今已將近兩百年的歷史，2024年推出酒廠迄今最高年份的酒款——艾德多爾25年與30年首發版限量原酒，彷彿帶領品飲者走過蘇格蘭威士忌不同層次風味的雪莉桶回憶錄，成為最令人期待的威士忌紀事。

「艾德多爾25年批次首發版雪莉桶原酒」選擇台灣作為全球首發上市的所在，使用西班牙正統Oloroso雪莉桶，靜置25年完全熟陳，最後以54.6%的原酒強度裝瓶，台灣限量230瓶。

25年原酒有著百年酒廠世代傳承的經典風格，口感醇厚、層次豐富，帶有細膩優雅的香氣，融合丁香、燉煮香料、柑橘片的馥郁甜香，口感豐富滿盈，淡淡生薑與可可粉、杏仁糕為整體增添濃郁層次 ; 隨後帶來黑棗蜜、柑橘法式水果軟糖與輕盈的花蜜香，濃郁果香結合溫暖厚實木質香調，在口中達到微妙平衡，既暖且甜的滋味令人久久難以忘懷。

「艾德多爾30年種雪莉單桶原酒」是業界少見以Oloroso的初次雪莉桶裝填，並完整熟成30年，最後以酒精濃度56%原酒強度裝瓶，全球總裝瓶數僅有562瓶，台灣限量184瓶。艾德多爾原廠表示，此款30年高年份鉅作，是酒廠今年唯一釋出的單桶作品。

為襯托出高年份的珍稀並與艾德多爾的風格相呼應，酒廠這次特別選用沉穩高雅的褐色木盒，將艾德多爾酒廠的樣貌縮小成袖珍版以雷雕方式呈現在木盒上，並以復古氛圍的酒標，作為專屬高年份原酒的標誌，展現古老酒廠之美。作為橫亙30年時光的跨世絕響，這款限量單桶原酒已開拓出絕無僅有的重雪莉感官邊界，深邃酒色與濃郁風味釋放無限層次，已然揭開珍稀威士忌的味蕾新境地。

本次艾德多爾重磅巨獻的高年份系列原酒，皆以當代威士忌早已佚失遺忘的雪莉桶古老風味作為開端，帶領品飲者進入百年酒廠釀造威士忌的傳統製程裡。酒廠沿用超過兩百年的古董級釀酒設備，從鑄鐵製糖化槽、莫頓式冷卻器與蘇格蘭最袖珍迷你的蒸餾器，再到集團創辦人Andrew Symington精選的100%正統Oloroso雪莉桶中熟陳，每一步的工序都充滿工藝的細膩與堅持，也因此造就艾德多爾高年份的奇蹟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康