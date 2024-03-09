手搖3月限定！TEA TOP粉嫩櫻花系、七盞茶限定日買1送1

初春來到粉嫩櫻花季，手搖飲也有新滋味。TEA TOP第一味期間限定推出新品「櫻紅粉粿靚奶茶」，外型甜美吸睛度爆表；先喝道的全新飲品「輕焙穀麥茶」系列，則主打「零咖啡因」。

TEA TOP第一味的「櫻紅粉粿靚奶茶」，茶底選用台灣產的冬片茶，結合兩年熟成的技術，研發出獨家的「高山青茶」，有綠茶的香、紅茶之甘，入口不澀、甘醇清香。其中的櫻花寒天晶球，帶有櫻花香氣，口感Q彈，另外加入了以日月潭台茶18號作為基底、每日新鮮現做的紅玉粉粿。即日起至5月，可享紅玉粉粿免費升級爆量。

七盞茶則舉辦3月女神季活動，3/14購買芝士奶霜系列品項，可享有買一送一的優惠（限同品項）。

先喝道3月推出的全新飲品「輕焙穀麥茶」系列，提供零咖啡因愛好者3款新選擇，以台灣黑豆、玄米、黑糯米、紅豆加上8款穀物的黃金比例低溫烘焙，堅持現場熬煮，不添加濃縮萃取液、無人工添加物及無咖啡因，飲來有溫和的輕焙火香氣。為回饋會員，3月的每周五都有「第二杯半價」優惠活動，限定品項為：3/15英式水果茶、3/22穀麥茶系列、3/29玫瑰海鹽奶蓋系列。